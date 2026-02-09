Light: Η σύντροφός του αποκάλυψε ότι έχουν παντρευτεί
Light: Η σύντροφός του αποκάλυψε ότι έχουν παντρευτεί
Το μεγάλο πάρτι δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά είμαστε παντρεμένοι, δήλωσε η Άννα Θεοδωρίδη
Μία αποκάλυψη για τη σχέση της με τον Light έκανε η σύντροφος του ράπερ, αναφέροντας ότι έχουν παντρευτεί. Η Άννα Θεοδωρίδη, που έχει αποκτήσει μαζί του έναν γιο, εξήγησε ότι μέσα στα σχέδιά τους είναι να προχωρήσουν και σε θρησκευτικό γάμο. Επιθυμία τους είναι το μυστήριο να γίνει στην Ιταλία.
Η Άννα Θεοδωρίδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο Youtube, Fashion Snap, και μεταξύ άλλων περιέγραψε πώς γνωρίστηκε με τον Light. Θυμούμενη τη γνωριμία τους, περιέγραψε: «Τώρα τον Σεπτέμρβριο κλείνουμε πέντε χρόνια αλλά γνωριστήκαμε δύο χρόνια πριν (σ.σ πριν κάνουν σχέση). Είχαμε έναν κοινό γνωστό που είχε βρεθεί με τον Chris -ήταν κι αυτοί φίλοι- και βρέθηκα στην κουβέντα τους. Ο Chris με είχε δει από τα social media και είχε πει “αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτώ”. Μετά από λίγους μήνες γνωριστήκαμε σε ένα event και ήρθε και μου μίλησε. Έτσι γνωριστήκαμε αλλά δεν έγινε τίποτα τότε. Σκέψου ότι μεσολάβησαν δύο χρόνια».
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε ότι την τρόμαξε η δημοσιότητα και η προβολή που συνοδεύει τη ζωή του αγαπημένου της: «Δεν σου κρύβω ότι με τρόμαξε και λίγο ο χώρος του (με το ραπ κλπ.) και έλεγα “πού να μπλέξω;”, ήταν και το lifestyle του πολύ διαφορετικό. Εκείνος έκανε κάποιες προσπάθειες αλλά εγώ ήμουν διστακτική. Του είπα τις σκέψεις μου και έδειχνε πολύ ενδιαφέρον, είχα δισταγμούς. Μου έλεγε “θα με γνωρίσεις”. Και όντως τον γνώρισα και τον ερωτεύτηκα αμέσως. Είναι εκπληκτικός άνθρωπος».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Η Άννα Θεοδωρίδη αποκάλυψε ότι έχει ήδη παντρευτεί με τον Light, αλλά ο θρησκευτικός γάμος θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία: «Έχουμε παντρευτεί με τον Chris αλλά θέλουμε να διοργανώσουμε και το μεγάλο πάρτι. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά είμαστε παντρεμένοι. Θα κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Το θέλω το νυφικό μου. Θέλω να γίνει στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα. Η βάφτιση του παιδιού θα πραγματοποιηθεί τώρα τον Ιούνιο στην Ελλάδα».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εκμυστηρεύτηκε ότι έχει βρεθεί σε κακοποιητική σχέση, γεγονός που της δημιούργησε αγχώδη διαταραχή: «Πέρασα αγχώδη διαταράχη γιατί είχα μια άσχημη σχέση από τα 17 μέχρι τα 21. Ήταν πολύ τοξική και κακοποιητική σχέση. Άσχημα πράγματα για εκείνη την ηλικία. Ήταν βίαιη σχέση και ψυχολογικά και σωματικά. Δεν ξέρω πώς μπήκα σε αυτή τη λούπα».
Όσο βρισκόταν σε εκείνη τη σχέση, ήλπιζε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και ότι θα αλλάξει τον τότε σύντροφό της. «Ίσως μπήκα στην παγίδα ότι θα φτιάξει, ότι θα τον σώσω, ότι θα τον κάνω έναν άνθρωπο που δεν θα έχει αυτές τις συμπεριφορές. Δεν το είχα συζητήσει με κανέναν γιατί ήξερα τι θα ακούσω και δεν ήμουν έτοιμη να φύγω. Έλεγα ψέματα, ότι ειναι όλα ok. Γίναμε κάποια πιο έντονα πράγματα με απειλές και εκεί ήταν που είπα “τέλος”. Μου στοίχισε που το πέρασα μόνη μου όλο αυτό», πρόσθεσε.
Η Άννα Θεοδωρίδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο Youtube, Fashion Snap, και μεταξύ άλλων περιέγραψε πώς γνωρίστηκε με τον Light. Θυμούμενη τη γνωριμία τους, περιέγραψε: «Τώρα τον Σεπτέμρβριο κλείνουμε πέντε χρόνια αλλά γνωριστήκαμε δύο χρόνια πριν (σ.σ πριν κάνουν σχέση). Είχαμε έναν κοινό γνωστό που είχε βρεθεί με τον Chris -ήταν κι αυτοί φίλοι- και βρέθηκα στην κουβέντα τους. Ο Chris με είχε δει από τα social media και είχε πει “αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτώ”. Μετά από λίγους μήνες γνωριστήκαμε σε ένα event και ήρθε και μου μίλησε. Έτσι γνωριστήκαμε αλλά δεν έγινε τίποτα τότε. Σκέψου ότι μεσολάβησαν δύο χρόνια».
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε ότι την τρόμαξε η δημοσιότητα και η προβολή που συνοδεύει τη ζωή του αγαπημένου της: «Δεν σου κρύβω ότι με τρόμαξε και λίγο ο χώρος του (με το ραπ κλπ.) και έλεγα “πού να μπλέξω;”, ήταν και το lifestyle του πολύ διαφορετικό. Εκείνος έκανε κάποιες προσπάθειες αλλά εγώ ήμουν διστακτική. Του είπα τις σκέψεις μου και έδειχνε πολύ ενδιαφέρον, είχα δισταγμούς. Μου έλεγε “θα με γνωρίσεις”. Και όντως τον γνώρισα και τον ερωτεύτηκα αμέσως. Είναι εκπληκτικός άνθρωπος».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Η Άννα Θεοδωρίδη αποκάλυψε ότι έχει ήδη παντρευτεί με τον Light, αλλά ο θρησκευτικός γάμος θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία: «Έχουμε παντρευτεί με τον Chris αλλά θέλουμε να διοργανώσουμε και το μεγάλο πάρτι. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά είμαστε παντρεμένοι. Θα κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Το θέλω το νυφικό μου. Θέλω να γίνει στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα. Η βάφτιση του παιδιού θα πραγματοποιηθεί τώρα τον Ιούνιο στην Ελλάδα».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εκμυστηρεύτηκε ότι έχει βρεθεί σε κακοποιητική σχέση, γεγονός που της δημιούργησε αγχώδη διαταραχή: «Πέρασα αγχώδη διαταράχη γιατί είχα μια άσχημη σχέση από τα 17 μέχρι τα 21. Ήταν πολύ τοξική και κακοποιητική σχέση. Άσχημα πράγματα για εκείνη την ηλικία. Ήταν βίαιη σχέση και ψυχολογικά και σωματικά. Δεν ξέρω πώς μπήκα σε αυτή τη λούπα».
Όσο βρισκόταν σε εκείνη τη σχέση, ήλπιζε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και ότι θα αλλάξει τον τότε σύντροφό της. «Ίσως μπήκα στην παγίδα ότι θα φτιάξει, ότι θα τον σώσω, ότι θα τον κάνω έναν άνθρωπο που δεν θα έχει αυτές τις συμπεριφορές. Δεν το είχα συζητήσει με κανέναν γιατί ήξερα τι θα ακούσω και δεν ήμουν έτοιμη να φύγω. Έλεγα ψέματα, ότι ειναι όλα ok. Γίναμε κάποια πιο έντονα πράγματα με απειλές και εκεί ήταν που είπα “τέλος”. Μου στοίχισε που το πέρασα μόνη μου όλο αυτό», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα