Χρήστος Μενιδιάτης: Ο πατέρας μου με προέτρεπε να μην τραγουδάω δικά του κομμάτια

Τη συμβουλή που του είχε δώσει ο πατέρας του Μιχάλης Μενιδιάτης , στην αρχή της καριέρας του, μοιράστηκε ο Χρήστος Μενιδιάτης , αναφέροντας ότι τον είχε προτρέψει να μην ερμηνεύει δικά του κομμάτια.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη

στην εκπομπή «Αστερόσκονη», το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για τη στάση που του είχε προτείνει ο εκλιπών πατέρας του να κρατήσει απέναντι στις επιλογές του στο ρεπερτόριο, στην προσπάθειά του, ο γιος του να μην ταυτιστεί με τη φωνή και τις δικές του μουσικές επιλογές.





Αναφερόμενος σε συζητήσεις που είχαν κάνει, ο Χρήστος Μενιδιάτης δήλωσε:

«

».

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg8pdaijc16p)

Στη συνέχεια, ο

τραγουδιστής

στάθηκε στο ενδιαφέρον που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα από νεότερους ακροατές για τραγούδια του πατέρα του, ακόμη και για κομμάτια που, όπως σημείωσε, δεν ανήκουν απαραίτητα στις πιο γνωστές επιτυχίες του.

Πιο αναλυτικά, ο Χρήστος Μενιδιάτης σχολίασε: «

».

Ήταν παρότρυνση του πατέρα μου, Μιχάλη Μενιδιάτη, να μην λέω δικά του κομμάτια. Μου έλεγε ότι αν θέλεις κάτι να κάνεις, φύγε από εμένα. Μάλιστα με προέτρεπε, ούτε δικά του τραγούδια να τραγουδάω στις live εμφανίσεις μου. Μου λένε πολλοί ότι αυτό είναι λάθοςΜου κάνει εντύπωση ότι τελευταία νέα παιδιά, μου ζητάνε τραγούδια του πατέρα μου, που δεν μπορώ να πω ότι είναι από τις μεγάλες επιτυχίες. Είναι κομμάτια που έγιναν γνωστά στην εποχή τους, αλλά όχι αξεπέραστες επιτυχίες, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το YouTube έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό