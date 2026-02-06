Μελία Κράιλινγκ: Με τη μητέρα μου ήμασταν σε κόντρα όταν ήμουν στην εφηβεία, δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο θυμωμένη
Σαν παιδί δεν βίωνα ως κάτι δύσκολο το γεγονός της απουσίας του πατέρα μου γιατί δεν ήξερα κάτι άλλο, είπε η ηθοποιός
Τις διακυμάνσεις από τις οποίες πέρασε η σχέση με τη μητέρα της, όταν ήταν στην εφηβεία, περιέγραψε η Μελία Κράιλινγκ, τονίζοντας οι δύο τους ήταν σε κόντρα, με την ηθοποιό να αναρωτιέται τότε γιατί ένιωθε τόσο θυμό.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Μελία Κράιλινγκ στο vidcast «Restart» στο YouTube, μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, τον πατέρα της που ζούσε στην Αμερική, αλλά και για τη στενή και συχνά έντονη σχέση με τη μητέρα της.
Αναφερόμενη αρχικά η ηθοποιός στην περίοδο της εφηβείας της και ειδικότερα στη σχέση με τη μητέρα της, με την οποία ζούσε ως παιδί, περιέγραψε την καθημερινότητά τους και στάθηκε στην ένταση που μπορεί να δημιουργεί μια τέτοια σχέση όταν δεν υπάρχει δεύτερος γονέας στο σπίτι για να μοιραστούν οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις. Όπως ανέφερε η ίδια: «Κάπως είναι όλα πιο έντονα, γιατί δεν μπορεί να μοιραστεί όλο αυτό που αισθάνεται κάποιος ή περνάει ένα παιδί μεγαλώνοντας. Οπότε ήμασταν και τρομερές φίλες, ήμασταν και σε κόντρα όταν ήμουν στην εφηβεία. Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο θυμωμένη».
Έπειτα, εξήγησε πώς βίωνε την απουσία του πατέρα της από το σπίτι: «Σαν παιδί δεν βίωνα ως κάτι δύσκολο το γεγονός της απουσίας του πατέρα μου γιατί δεν ήξερα κάτι άλλο, οπότε δεν είχα να συγκρίνω. Αυτό που θυμάμαι ήταν η τρελή χαρά όταν ερχόταν να με δει ο μπαμπάς μου. Δηλαδή ήταν σαν το καλύτερο δώρο του κόσμου κάθε φορά που ερχόταν. Τσίριζα, έκλαιγα, ήταν κι αυτός πάρα πολύ εκδηλωτικός. Όταν έφευγε, ναι, οι στιγμές, ήταν δύσκολες. Γιατί πια είχα μάθει ότι “θα αργήσω να τον ξαναδώ”. Οπότε δεν μου άρεσαν οι στιγμές που έφευγε, σίγουρα. Αλλά, εντάξει, το συνηθίζεις».
Κλείνοντας, η Μελία Κράιλινγκ τόνισε, ότι για εκείνη η συνθήκη του χωρισμού αποτελούσε κανονικότητα, καθώς δεν είχε ζήσει ποτέ μαζί και με τους δύο γονείς της: «Οι γονείς μου έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν τότε, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι, επειδή δεν ήξερα ποτέ κάτι διαφορετικό, δηλαδή δεν ήταν ότι ζούσαμε όλοι μαζί και μετά χωρίσανε, οπότε για εμένα ήταν έτσι από την αρχή. Έμαθα έτσι, έμαθα σ’ αυτό».
