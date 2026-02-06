Μελία Κράιλινγκ: Με τη μητέρα μου ήμασταν σε κόντρα όταν ήμουν στην εφηβεία, δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο θυμωμένη

Μελία Κράιλινγκ στο

Αναφερόμενη αρχικά η ηθοποιός στην περίοδο της εφηβείας της και ειδικότερα στη σχέση με τη μητέρα της, με την οποία ζούσε ως παιδί, περιέγραψε την καθημερινότητά τους και στάθηκε στην ένταση που μπορεί να δημιουργεί μια τέτοια σχέση όταν δεν υπάρχει δεύτερος γονέας στο σπίτι για να μοιραστούν οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις. Όπως ανέφερε η ίδια: «Κάπως είναι όλα πιο έντονα, γιατί δεν μπορεί να μοιραστεί όλο αυτό που αισθάνεται κάποιος ή περνάει ένα παιδί μεγαλώνοντας. Οπότε ήμασταν και τρομερές φίλες, ήμασταν και σε κόντρα όταν ήμουν στην εφηβεία. Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο θυμωμένη».



Κλείνοντας, η Μελία Κράιλινγκ τόνισε, ότι για εκείνη η συνθήκη του χωρισμού αποτελούσε κανονικότητα, καθώς δεν είχε ζήσει ποτέ μαζί και με τους δύο γονείς της: «Οι γονείς μου έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν τότε, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι, επειδή δεν ήξερα ποτέ κάτι διαφορετικό, δηλαδή δεν ήταν ότι ζούσαμε όλοι μαζί και μετά χωρίσανε, οπότε για εμένα ήταν έτσι από την αρχή. Έμαθα έτσι, έμαθα σ’ αυτό».