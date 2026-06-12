Νεκρό αρκουδάκι με τρεις σφαίρες στο κεφάλι στην Κοζάνη
ΕΛΛΑΔΑ
Κοζάνη Αρκούδα

Νεκρό αρκουδάκι με τρεις σφαίρες στο κεφάλι στην Κοζάνη

Η οργάνωση  «Καλλιστώ» επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί και άλλες περιπτώσεις παράνομης θανάτωσης

Νεκρό αρκουδάκι με τρεις σφαίρες στο κεφάλι στην Κοζάνη
21 ΣΧΟΛΙΑ
Με τρεις σφαίρες στο κεφάλι εντοπίστηκε νεαρό αρσενικό αρκουδάκι 2,5 ετών στο χωριό Πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης.

Η Περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, ότι κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε για το περιστατικό το Δασαρχείο Τσοτυλίου, την Ομάδα 'Αμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», καθώς και κτηνίατρο δημόσιας υπηρεσίας της περιοχής, οι οποίοι και βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Ακολούθησε η νεκροψία από την Κτηνιατρική υπηρεσία ενώ οι υπάλληλοι του δασαρχείου ανέλαβαν την ταφή του ζώου. Σύμφωνα με το Δασαρχείο Τσοτυλίου θα ακολουθήσει έρευνα για το περιστατικό. Η «Καλλιστώ» σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αρκούδα θανατώνεται παρανόμως από άνθρωπο κι επισημαίνει ότι «η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι παράνομη πράξη, η οποία διώκεται ποινικά καθότι πρόκειται για αυστηρά προστατευόμενο είδος».




Σε ότι αφορά τα περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, τονίζει ότι «οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές, όπως το Δασαρχείο ή την Αστυνομία, και εφόσον απαιτείται θα ενεργοποιείται το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τις Ομάδες 'Αμεσης Επέμβασης».
21 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης