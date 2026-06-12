Νεκρό αρκουδάκι με τρεις σφαίρες στο κεφάλι στην Κοζάνη

Η οργάνωση «Καλλιστώ» επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί και άλλες περιπτώσεις παράνομης θανάτωσης