Ο Κρουζ Μπέκαμ τραγουδά με τη μητέρα του και τα υπόλοιπα μέλη των Spice Girls το Viva Forever, δείτε βίντεο
Ο Κρουζ Μπέκαμ τραγουδά με τη μητέρα του και τα υπόλοιπα μέλη των Spice Girls το Viva Forever, δείτε βίντεο

Κάτι συναρπαστικό έρχεται, έγραψε ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ στην ανάρτησή του

Ο Κρουζ Μπέκαμ τραγουδά με τη μητέρα του και τα υπόλοιπα μέλη των Spice Girls το Viva Forever, δείτε βίντεο
Ο Κρουζ Μπέκαμ ένωσε τις δυνάμεις του με τη μητέρα του, Βικτόρια, και τα υπόλοιπα μέλη των Spice Girls και ερμήνευσαν μαζί ένα τραγούδι του συγκροτήματος.

Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να τραγουδάει το «Viva Forever» των Spice Girls που κυκλοφόρησε το 1998, με τη συνοδεία της μητέρας του, της Τζέρι Χάλιγουελ-Χόρνερ και της Έμα Μπάντον. Απουσίαζε ωστόσο η Μέλανι «Mel B» Μπράουν.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Κρουζ έγραψε: «Νομίζω ότι βρήκα τα opening acts μου. Λέτε να έχουν προοπτική;», κάνοντας αναφορά στην επερχόμενη περιοδεία του, η οποία περιλαμβάνει στάσεις σε πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και σε Παρίσι, Άμστερνταμ και Βερολίνο. «Κάτι συναρπαστικό έρχεται αργότερα σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

