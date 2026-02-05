Ο μαύρος γάτος του ΣΚΑΪ «εισέβαλε» ξανά στο πλατό: Έχουμε επισκέψεις σήμερα
Ο μαύρος γάτος του ΣΚΑΪ «εισέβαλε» ξανά στο πλατό: Έχουμε επισκέψεις σήμερα
Ο Μπάρακ εμφανίστηκε στην εκπομπή «Πρώτη Εικόνα», περνώντας ανάμεσα από τους παρουσιαστές, Άκη Παυλόπουλο και Μάρω Καρούση
Την εμφάνισή του στο πλατό του ΣΚΑΪ έκανε ξανά ο μαύρος γάτος, Μπάρακ.
Ο γνωστός μαύρος γάτος βρέθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στο πλατό της πρωινής εκπομπής «Πρώτη Εικόνα», περνώντας ανάμεσα από τους παρουσιαστές, Άκη Παυλόπουλο και Μάρω Καρούση, σε ένα ακόμη απρόσμενο στιγμιότυπο που καταγράφηκε on air την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή.
Κατά την έναρξη, ο Άκης Παυλόπουλος σχολίασε με χιούμορ: «Μισό λεπτό παιδιά έχουμε κάτι θέματα», ενώ η Μάρω Καρούση απευθύνθηκε στον γάτο λέγοντας: «Γύρνα να πεις καλημέρα, γύρνα παιδί μου». Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Έχουμε σήμερα παιδιά επισκέψεις, το βλέπετε έτσι, είναι το παιδί μας το όμορφο, το οποίο άκουσε το τραγούδι και μεράκλωσε», πριν τον οδηγήσει εκτός τηλεοπτικού πλάνου.
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg6rqi0atlo1)
Ο Μπάρακ είχε εμφανιστεί ξανά σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, στις 17 Δεκεμβρίου, στο πλατό του «Σήμερα». Αναστάτωση φαίνεται πως είχε φέρει τότε η παρουσία του ανθρωποειδούς ρομπότ «Σοφία», καθώς ο γάτος αιφνιδιάστηκε όταν την είδε στον χώρο.
Τότε, η «Σοφία», που μπορεί να συνομιλεί και στα ελληνικά, βρέθηκε στο στούντιο, με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Δημήτρη Οικονόμου να την υποδέχονται. Ωστόσο, η παρουσία της προκάλεσε απρόσμενη αναστάτωση στον Μπάρακ. Την ώρα που το ρομπότ στεκόταν σε μία άκρη του πλατό, ο γάτος κινούνταν εμφανώς ανήσυχος.
Όταν πλησίασε τη «Σοφία» και ήρθε σε επαφή μαζί της, αντέδρασε αμέσως: τρόμαξε και απομακρύνθηκε τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στην αρχή επιχείρησε να κρυφτεί κοντά στους παρουσιαστές, αλλά τελικά αποφάσισε να βγει εντελώς από το πλατό, παρότι η «Σοφία» διαβεβαίωνε ότι «προσπαθεί να είναι άκακη».
Δείτε το βίντεο
