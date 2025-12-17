«Αναστάτωση» στο πλατό του ΣΚΑΪ με το ρομπότ Σοφία, τρόμαξε ο γάτος της εκπομπής, πήγε να κρυφτεί και εν τέλει έφυγε
«Αναστάτωση» στο πλατό του ΣΚΑΪ με το ρομπότ Σοφία, τρόμαξε ο γάτος της εκπομπής, πήγε να κρυφτεί και εν τέλει έφυγε

Ο γάτος Μπάρακ απομακρύνθηκε τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν αντιλήφθηκε την παρουσία της στον χώρο

Ιωάννα Μαρίνου
Αναστάτωση φαίνεται να προκάλεσε η παρουσία του ρομπότ «Σοφία» στο πλατό του ΣΚΑΪ, καθώς ο γάτος Μπάρακ της εκπομπής «Σήμερα» τρόμαξε όταν την αντιλήφθηκε στον χώρο.

Το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στο πλατό της εκπομπής βρέθηκε το ανθρωποειδές ρομπότ «Σοφία», το οποίο μιλάει και στα ελληνικά.Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου υποδέχθηκαν τη «Σοφία» ωστόσο η παρουσία της προκάλεσε απρόσμενη αναστάτωση στον Μπάρακ.

Την ώρα που το ρομπότ βρισκόταν σε μία άκρη του πλατό, ο γάτος κινούνταν εμφανώς ανήσυχος. Όταν μάλιστα πλησίασε τη «Σοφία» και ήρθε σε επαφή μαζί της, η αντίδρασή του ήταν άμεση. Ο Μπάρακ τρόμαξε και απομακρύνθηκε τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αρχικά προσπάθησε να κρυφτεί κοντά στους παρουσιαστές, ωστόσο στη συνέχεια αποφάσισε να εγκαταλείψει εντελώς το πλατό, παρά το γεγονός ότι η «Σοφία» διαβεβαίωνε ότι «προσπαθεί να είναι άκακη».

