Γιούλη Τσαγκαράκη: Η Κάρμεν Ρουγγέρη μου έλεγε ότι θα κάνω καριέρα μετά τα 40 και είχε δίκιο
Της χρωστάω πολλά, ανέφερε η ηθοποιός για τη συνάδελφό της
Τα λόγια που της είχε πει η Κάρμεν Ρουγγέρη σχετικά με την πορεία που θα είχε η Γιούλη Τσαγκαράκη στον χώρο της υποκριτικής μοιράστηκε η τελευταία. Η συνάδελφός της υποστήριζε ότι η ηθοποιός θα γινόταν ευρέως γνωστή μετά τα σαράντα, ενώ στην καριέρα της θα τη βοηθούσε πολύ το παρουσιαστικό της. Όπως αποδείχτηκε, σύμφωνα με τη Γιούλη Τσαγκαράκη, η Κάρμεν Ρουγγέρη είχε δίκιο.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, η Γιούλη Τσαγκαράκη σημείωσε: «Η Κάρμεν Ρουγγέρη μου έλεγε ότι θα κάνω καριέρα μετά τα σαράντα. Της χρωστάω πολλά πράγματα. Με έχει βοηθήσει και προσωπικά παρά πολύ σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Της έλεγα ''Τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά;''. Μου έλεγε ''Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Έχεις και το φιζίκ όλο, και αυτή τη μύτη και το μέτωπο και όλο σου το πρόσωπο. Θα το δεις μετά τα σαράντα''. Είχε δίκιο τελικά».
Όσον αφορά στο αν θα ήταν θετική σε έναν ακόμη κύκλο της σειράς «Σέρρες» στην οποία πρωταγωνίστησε ως «θεία Σταματίνα», ανέφερε ότι θα συμμετείχε με χαρά. Ο χαρακτήρας που υποδύθηκε, πρόσθεσε, δεν έχει βρει δικαίωση. «Θα ήθελα να συναντήσω τη ''θεία Σταματίνα'' άλλη μία φορά γιατί δεν έχει ακόμα δικαιωθεί. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον η μετέπειτα ζωή της. Έχει τακτοποιήσει κάποια πράγματα. Ξέρει ποια είναι και το έχει αποδεχτεί», είπε.
