Γιούλη Τσαγκαράκη για την απόφαση να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία: Ένιωθα ανεπαρκής και λίγη, όπως η θεία Σταματίνα στις «Σέρρες»
Ένιωθα ότι δεν αξίζω, δεν είχα καθόλου αυτοεκτίμηση, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Τους λόγους που την οδήγησαν στην ψυχοθεραπεία παρουσίασε η Γιούλη Τσαγκαράκη.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η ανεπάρκεια που ένιωθε, όπως και η θεία Σταματίνα, την οποία υποδύθηκε στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, η έλλειψη αυτοεκτίμησης και η κατάθλιψη της δημιούργησαν την ανάγκη να απευθυνθεί σε ψυχολόγο.
Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή «Make Up Stories», η Γιούλη Τσαγκαράκη ανέφερε: «Ελευθερία δεν ένιωσα ποτέ γιατί ήμουν πάντα φυλακισμένη στα παιδικά μου τραύματα. Με πήγε στο κατώφλι του ψυχολόγου πάρα πολλά άλυτα πράγματα, πολλές καταθλίψεις που πάθαινα, με δικά μου πράγματα, που τα πυροδοτούσαν οι αφορμές, τα πολλά άγχη και οι φοβίες που είχα ήταν αυτά που με οδήγησαν ευτυχώς στην ψυχοθεραπεία. Η μεγάλη διάσπαση που είχα, να αναγνωρίσεις το τραύμα και να αρχίσεις να το διαχειρίζεσαι».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός μοιράστηκε ότι η απόφασή της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία οφειλόταν στην κατάθλιψη, την έλλειψη αυτοεκτίμησης και το συναίσθημα της ανεπάρκειας. Πιο αναλυτικά, είπε: Ήταν πολύ δύσκολο και έπρεπε να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Ήρθε αργά, μετά από χρόνια αποφάσισα να πάω σε ειδικό, δεν έγινε αμέσως, παλιά ήταν και λίγο ταμπού. Η κατάθλιψη ούτως ή άλλως είναι αυτοκαταστροφική, σε μουτζουρώνει. Ένιωθα ανεπαρκής και λίγη όπως η θεία Σταματίνα. Ένιωθα πάρα πολύ λίγη, στα πάντα, ένιωθα ότι δεν αξίζω, δεν είχα καθόλου αυτοεκτίμηση, πώς να έχω; Πήρα αυτό που μπόρεσαν και αυτοί να μου δώσουν, δεν άκουγα συχνά “μπράβο”, αυτό όμως δεν με πήγε πίσω».
Στην ίδια συνέντευξη, αποκάλυψε πώς προέκυψε η συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη και η συμμετοχή της στις «Σέρρες». Όπως είπε: «Το “μπράβο” στον εαυτό μου το έχω δώσει τα τελευταία χρόνια με μια ησυχία, χωρίς να φουσκώνω τον εαυτό μου. Φοβάμαι να μην φουσκώσω και γίνω ένα “εγώ” που δεν μπορώ να το διαχειριστώ με τίποτα. Δεν ξέρω πώς θα είχα αντιμετωπίσει την επιτυχία στην αρχή της καριέρας μου, έρχονται τα πράγματα στην ώρα τους. Παρακολουθούσα τον Γιώργο και κάποια στιγμή το 2021 είχα δει ότι ετοιμάζει τις Σέρρες. Του έστειλα ένα μήνυμα ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ».
Προσθέτοντας, η ηθοποιός σημείωσε: «Το έκανα πολύ συχνά αυτό, το κάνουμε πολλοί ηθοποιοί. Σπάνια είχα θετική ανταπόκριση. Είχα δει την τηλεόραση με άλλο μάτι τότε, είχα πει “πάμε να το δούμε να το δοκιμάσουμε”, ήταν άλλο κομμάτι. Πήρα την απόφαση και του έστειλα το μήνυμα και το ξέχασα, μου απάντησε 10 μέρες πριν φύγουν για Σέρρες. Πέρασα από δύο ακροάσεις και μου είπε ότι με πήραν μετά από κάποιες ημέρες. Όταν είχαμε πάει στις Σέρρες είχα πολύ χρόνο μπροστά μου, είχα 1-2 μέρες γυρίσματα την εβδομάδα. Τον υπόλοιπο χρόνο ήμουν στον δρόμο, είχα πάει έξω από το ΙΚΑ και μιλούσα με τις φίλες μου τις 60αρες, τις 70αρες και λέγαμε για φαγητά».
Η Γιούλη Τσαγκαράκη αναφέρθηκε και στον ρόλο της θείας Σταματίνας, τον πρώτο intersex χαρακτήρα της ελληνικής τηλεόρασης. Σύμφωνα με την ίδια, η άγνοια της κοινωνίας ευθύνεται για την περιθωριοποίηση των intersex ατόμων. «Ένα intersex άτομο με όλες τις δυσκολίες που ζουν πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, άνθρωποι που ζουν στην άγνοια πολλών ανθρώπων. Είναι σαν να βρίσκονται στο κέντρο αυτής της άγνοιας και τους κατηγορούν και τους δείχνουν με το δάχτυλο για πράγματα που δεν υπάρχουν. Άνθρωποι που έχουν ζήσει πάρα πολύ δύσκολα σε μια ιατρική κοινότητα, έχουν κακοποιηθεί πάρα πολύ άσχημα. Έχουν ζήσει φοβερή απομόνωση και μοναξιά για να έρθω στη Σταματίνα, και ήταν το επιπλέον κομμάτι που ασχολήθηκα πάρα πολύ. Μου άρεσε που έκανε αυτή τη ρωγμή ο Γιώργος και εγώ ασχολήθηκα με τη μοναξιά αυτής της γυναίκας».
Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός εξέφρασε την έκπληξή της που η ταυτότητα της θείας Σταματίνας ήταν η πτυχή της σειράς που συζητήθηκε περισσότερο, ενώ στάθηκε στις συναισθηματικές δυσκολίες που βίωσε ο συγκεκριμένος χαρακτήρας λόγω της άγνοιας που είχε σχετικά με τη φύση του. «Πόσο άσχημα ένιωθε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να έχει καταλάβει. Ξεσήκωσε δικά μου πράγματα. Δεν με φόβισε καθόλου. Υπήρχε ένας χαμός μέσα της, ένα ακατανόητο πράγμα που δεν μπορούσε να δώσει εξηγήσεις. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο 10ο επεισόδιο, έζησε αυτό που έζησε αλλά στην ουσία να είναι τελευταία, το διεκδίκησε με τον Άγγελο, για ποιο λόγο να είσαι τελευταίος; Πρέπει να είσαι μπροστά. Ταράχτηκα πολύ στην αρχή, τις πρώτες ημέρες τις αντιμετώπισα με άγχος γιατί έγινε από τη μια ημέρα στην άλλη και δεν το σχολίασαν όλοι καλά. Και βέβαια αυτό που με αιφνιδίασε, το ξέραμε ότι θα συζητηθεί, δεν έγινε θέμα με τις ερωτικές σκηνές και τα κοντινά, έγινε με το intersex κομμάτι», σχολίασε.
