Κατερίνα Καινούργιου: Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος
Tον βλέπω στον ύπνο μου, πρέπει να προσκυνήσω πριν γεννήσω, ανέφερε η παρουσιάστρια
Ένα κάλεσμα από τον Άγιο Νεκτάριο σχολίασε ότι νιώθει η Κατερίνα Καινούργιου, τονίζοντας ότι σκοπεύει προτού γεννήσει να πραγματοποιήσει προσκύνημα στην Αίγινα.
Με αφορμή ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για το δωμάτιο στο Αρεταίειο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Άγιος Νεκτάριος, το οποίο πλέον διατηρείται ανέπαφο ως χώρος προσκυνήματος, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τη σύνδεση που νιώθει με τον Άγιο.
Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, λέγοντάς του ότι πριν γεννήσει σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Αίγινα για να προσκυνήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Όπως είπε: «Έλεγα στον Παναγιώτη ότι θέλω να πάω στην Αίγινα πριν γεννήσω, να προσκυνήσω τον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν να πάω τώρα, αλλά επειδή έβγαλε 112 είπα να μην μπω στο πλοίο και θα παώ αυτή την εβδομάδα. Το θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία και μάλιστα του είπα ότι νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος, τον βλέπω στον ύπνο μου, πρέπει να πάω πριν γεννήσω».
