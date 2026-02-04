Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Η Τζένιφερ Άνιστον το έριξε στην... κομμωτική: Το αστείο βίντεο με τον Τζέισον Μπέιτμαν, «δεν έκανε τίποτα»
Στο βίντεο εμφανίζεται ο 57χρονος ηθοποιός να φτάνει στην έπαυλή της Άνιστον στο Λος Άντζελες για να ζητήσει βοήθεια με τα μαλλιά του
«Στροφή» στην καριέρα της επιχείρησε να κάνει μέσω Instagram η Τζένιφερ Άνιστον όπως φαίνεται από το αστείο βίντεο με «πελάτη» τον καλό της φίλο Τζέισον Μπέιτμαν.
Στο βίντεο εμφανίζεται ο 57χρονος ηθοποιός να φτάνει στην έπαυλή της Άνιστον στο Λος Άντζελες για να ζητήσει βοήθεια με τα μαλλιά του.
«Ποιος σου είπε ότι είμαι κομμώτρια;» ρώτησε η 56χρονη ηθοποιός με τον Μπέιτμαν να της απαντά ότι έμαθε από το Διαδίκτυο πως τώρα χτενίζει τα μαλλιά των ανθρώπων με τα προϊόντα της Lolavie.
Παρά την έκπληξη η «Ρέιτσελ» από τα Φιλαράκια έβαλε τον φίλο της σε μια καρέκλα μπροστά από έναν καθρέφτη. Ωστόσο ο Μπέιτμαν αναρωτήθηκε γιατί δεν του έβαζε μια ποδιά και αν είχε τις βασικές δεξιότητες μιας κομμώτριας.
Η... κομμωτική συνεχίστηκε με την Άνιστον άλλοτε να δυσκολεύεται με τα προϊόντα που χρησιμοποιούσε και άλλοτε να καίει τα μαλλιά του φίλου της με το πιστολάκι.
Όταν, όμως, ρωτήθηκε αν θα χρεώσει τη δουλειά, η Άνιστον απάντησε ότι «είναι δωρέαν» με τον Μπέιντμαν να της λέει «ευχαριστώ θεία Τζεν» πριν κοιτάξει την κάμερα με ένα νόημα που έλεγε «δεν έκανε πραγματικά τίποτα».
Δείτε το βίντεο:
Δείτε το βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
