Χρήστος Μενιδιάτης: Με ενδιαφέρει η πολιτική, εάν νιώσω ότι μπορώ να κάνω πράγματα θα το σκεφτώ

Σχετικά με την πολιτική, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Σίγουρα με ενδιαφέρει η πολιτική και σίγουρα με ενδιαφέρει τι γίνεται, ως γονέα. Οι άνθρωποι που έχουν στους ώμους τους το μέλλον των παιδιών μας, με ενδιαφέρει πώς κινούνται και πώς δρουν. Εάν νιώσω ότι υπάρχει κάποιος πολιτικός φορέας που με εκφράζει και νιώσω ότι μπορώ να κάνω πράγματα και να προσφέρω, θα το σκεφτώ. Μέχρι στιγμής όχι».





Ο Χρήστος Μενιδιάτης, σε άλλο σημείο, μίλησε για όσα είναι ιερά για εκείνον, εξηγώντας πως η γυναίκα, η οικογένεια, η θρησκεία και η πατρίδα είναι πολύ σημαντικά. Συγκεκριμένα, για τα παιδιά του ανέφερε πως θεωρεί

λάθος αυτό που κάνουν πολλές φορές οι γονείς και δεν αφήνουν χώρο στα παιδιά τους να αναπτύξουν τη δική τους προσωπικότητα: «Θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν έντονα, να ερωτευτούν δυνατά, όταν θα περνάνε καλά με την παρέα τους να αφήνονται, να μην αφήνουν τις στιγμές να περνάνε», τόνισε.

