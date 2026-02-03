Τζάστιν Μπαλντόνι: Είσαι τόσο όμορφη, ανατρίχιασα, έλεγε στην Μπλέικ Λάιβλι σε ηχητικό μήνυμα που της είχε στείλει
Τζάστιν Μπαλντόνι: Είσαι τόσο όμορφη, ανατρίχιασα, έλεγε στην Μπλέικ Λάιβλι σε ηχητικό μήνυμα που της είχε στείλει
Το συγκεκριμένο ηχητικό φέρεται να είχε σταλεί πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us»
Ένα ηχητικό μήνυμα που είχε στείλει ο Τζάστιν Μπαλντόνι στην Μπλέικ Λάιβλι από την περίοδο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του «It Ends With Us» δείχνει εγκάρδιο κλίμα από τη μεριά του ηθοποιού.
Πιο αναλυτικά, στο ηχητικό απόσπασμα που δημοσιοποιήθηκε από το TMZ, ο Μπαλντόνι ακούγεται να απευθύνεται με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη Λάιβλι, σε μια περίοδο που το κλίμα ανάμεσά τους εμφανίζεται φιλικό, πριν ξεκινήσει η παραγωγή της ταινίας, στην οποία συμπρωταγωνίστησαν.
Στο ηχητικό, ο ηθοποιός ακούγεται να ευχαριστεί τη συνάδελφό του, επειδή του έστειλε φωτογραφίες από τις πρόβες κοστουμιών και να της λέει ότι «κυριολεκτικά ανατρίχιασε» όταν τις είδε, προσθέτοντας ότι «έδειχνε όμορφη». Όπως αναφέρεται, το μήνυμα ηχογραφήθηκε πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα και πριν γίνει κάστινγκ για τη νεότερη εκδοχή της ηρωίδας Λίλι Μπλουμ, θέμα που, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, συζητείται επίσης μέσα στο ηχητικό.
Ακούστε το ηχητικό
Το TMZ έχει εξασφαλίσει και δεύτερο ηχητικό πριν από τα γυρίσματα, στο οποίο η Λάιβλι αποκαλεί τον Μπαλντόνι «φίλο» και του ζητά να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής ημερομηνιών στα γυρίσματα.
Στη συνέχεια, όπως έχει γίνει γνωστό, οι σχέσεις των δύο άλλαξαν. Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός έχει καταγγείλει ότι ο Μπαλντόνι, την παρενόχλησε σεξουαλικά και την εκφόβισε κατά τη διάρκεια της παραγωγής του φιλμ, ενώ η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια, με την υπόθεση να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάιο.
Πιο αναλυτικά, στο ηχητικό απόσπασμα που δημοσιοποιήθηκε από το TMZ, ο Μπαλντόνι ακούγεται να απευθύνεται με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη Λάιβλι, σε μια περίοδο που το κλίμα ανάμεσά τους εμφανίζεται φιλικό, πριν ξεκινήσει η παραγωγή της ταινίας, στην οποία συμπρωταγωνίστησαν.
Στο ηχητικό, ο ηθοποιός ακούγεται να ευχαριστεί τη συνάδελφό του, επειδή του έστειλε φωτογραφίες από τις πρόβες κοστουμιών και να της λέει ότι «κυριολεκτικά ανατρίχιασε» όταν τις είδε, προσθέτοντας ότι «έδειχνε όμορφη». Όπως αναφέρεται, το μήνυμα ηχογραφήθηκε πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα και πριν γίνει κάστινγκ για τη νεότερη εκδοχή της ηρωίδας Λίλι Μπλουμ, θέμα που, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, συζητείται επίσης μέσα στο ηχητικό.
Ακούστε το ηχητικό
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το TMZ έχει εξασφαλίσει και δεύτερο ηχητικό πριν από τα γυρίσματα, στο οποίο η Λάιβλι αποκαλεί τον Μπαλντόνι «φίλο» και του ζητά να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής ημερομηνιών στα γυρίσματα.
Στη συνέχεια, όπως έχει γίνει γνωστό, οι σχέσεις των δύο άλλαξαν. Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός έχει καταγγείλει ότι ο Μπαλντόνι, την παρενόχλησε σεξουαλικά και την εκφόβισε κατά τη διάρκεια της παραγωγής του φιλμ, ενώ η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια, με την υπόθεση να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα