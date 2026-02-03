Τζάστιν Μπαλντόνι: Είσαι τόσο όμορφη, ανατρίχιασα, έλεγε στην Μπλέικ Λάιβλι σε ηχητικό μήνυμα που της είχε στείλει
GALA
Μπλέικ Λάιβλι Τζάστιν Μπαλτνόνι Μήνυμα It Ends With Us

Τζάστιν Μπαλντόνι: Είσαι τόσο όμορφη, ανατρίχιασα, έλεγε στην Μπλέικ Λάιβλι σε ηχητικό μήνυμα που της είχε στείλει

Το συγκεκριμένο ηχητικό φέρεται να είχε σταλεί πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us»

Τζάστιν Μπαλντόνι: Είσαι τόσο όμορφη, ανατρίχιασα, έλεγε στην Μπλέικ Λάιβλι σε ηχητικό μήνυμα που της είχε στείλει
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ηχητικό μήνυμα που είχε στείλει ο Τζάστιν Μπαλντόνι στην Μπλέικ Λάιβλι από την περίοδο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του «It Ends With Us» δείχνει εγκάρδιο κλίμα από τη μεριά του ηθοποιού.

Πιο αναλυτικά, στο ηχητικό απόσπασμα που δημοσιοποιήθηκε από το TMZ, ο Μπαλντόνι ακούγεται να απευθύνεται με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη Λάιβλι, σε μια περίοδο που το κλίμα ανάμεσά τους εμφανίζεται φιλικό, πριν ξεκινήσει η παραγωγή της ταινίας, στην οποία συμπρωταγωνίστησαν.

Στο ηχητικό, ο ηθοποιός ακούγεται να ευχαριστεί τη συνάδελφό του, επειδή του έστειλε φωτογραφίες από τις πρόβες κοστουμιών και να της λέει ότι «κυριολεκτικά ανατρίχιασε» όταν τις είδε, προσθέτοντας ότι «έδειχνε όμορφη». Όπως αναφέρεται, το μήνυμα ηχογραφήθηκε πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα και πριν γίνει κάστινγκ για τη νεότερη εκδοχή της ηρωίδας Λίλι Μπλουμ, θέμα που, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, συζητείται επίσης μέσα στο ηχητικό.

Ακούστε το ηχητικό

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TMZ (@tmz_tv)


Το TMZ έχει εξασφαλίσει και δεύτερο ηχητικό πριν από τα γυρίσματα, στο οποίο η Λάιβλι αποκαλεί τον Μπαλντόνι «φίλο» και του ζητά να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής ημερομηνιών στα γυρίσματα.

Στη συνέχεια, όπως έχει γίνει γνωστό, οι σχέσεις των δύο άλλαξαν. Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός έχει καταγγείλει ότι ο Μπαλντόνι, την παρενόχλησε σεξουαλικά και την εκφόβισε κατά τη διάρκεια της παραγωγής του φιλμ, ενώ η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια, με την υπόθεση να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάιο.
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης