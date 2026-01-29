Σουίφτ για τα μηνύματα στη Λάιβλι για τον Μπαλντόνι: Νιώθει ότι παραβιάστηκε η ιδιωτικότητά της
Η τραγουδίστρια προσπαθεί να μείνει μακριά από το δράμα, αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της
Για τα μηνύματα που έστειλε η Τέιλορ Σουίφτ στην Μπλέικ Λάιβλι για τον Τζάστιν Μπαλντόνι, χαρακτηρίζοντάς τον «καθίκι», μίλησε πηγή από το κοντινό περιβάλλον της τραγουδίστριας.
Σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στο People: «Η Τέιλορ νιώθει ότι παραβιάστηκε η ιδιωτικότητά της. Οποιοσδήποτε θα ένιωθε άβολα αν τα ιδιωτικά του μηνύματα γίνονταν ξαφνικά δημόσια».
Αναφέρεται, επίσης, πως το μόνο που προσπαθούσε να κάνει η τραγουδίστρια ήταν να συμπαρασταθεί στη φίλη της στη διαμάχη στην οποία βρίσκεται με τον σκηνοθέτη: «Απλώς στάθηκε φίλη στην Μπλέικ, και όλο αυτό εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι περίμενε ποτέ. Δεν φαντάστηκε ποτέ ότι ιδιωτικά μηνύματα θα γίνονταν δημόσια», είπε ακόμη η πηγή, για να καταλήξει: «Η Τέιλορ απλώς προσπαθεί να μείνει μακριά από το δράμα».
Τα ιδιωτικά μηνύματα της Τέιλορ Σουίφτ προς την Μπλέικ Λάιβλι αποκαλύφθηκαν σε κατάθεση στο πλαίσιο της νομικής διαμάχης της ηθοποιού με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό. Τα μηνύματα περιλαμβάνονται σε έγγραφα που κατατέθηκαν ενόψει της δίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2026.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της κατάθεσης, η ανταλλαγή μηνυμάτων φέρεται να έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου 2024. Σε ένα από τα αποδιδόμενα μηνύματα, η τραγουδίστρια φέρεται να γράφει για τον Τζάστιν Μπαλντόνι: «Νομίζω ότι αυτό καθίκι ξέρει ότι κάτι έρχεται και κλαίγεται», ενώ σε άλλο μήνυμα φέρεται πως γράφει ότι θα έκανε τα πάντα για την ηθοποιό. Στο δικαστήριο είχαν προσπαθήσει να καλέσουν την Τέιλορ Σουίφτ για κατάθεση, αλλά η ίδια έχει κρατήσει αποστάσεις και από την Μπλέικ Λάιβλι και έχει επιλέξει να μην αναμειχθεί περισσότερο στην υπόθεση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Taylor Swift Wants to 'Stay Away from the Drama' After Her Texts with Blake Lively Are Unsealed (Exclusive Source) https://t.co/VZG7HyP2CY— People (@people) January 28, 2026
Taylor Swift Allegedly Called Justin Baldoni a 'Bitch' with a 'Tiny Violin' in Text to Blake Lively: Legal Docs https://t.co/bC2YOLLx2a— People (@people) January 21, 2026
