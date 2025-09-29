Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογραφία με την οικογένεια Χαμπέα από τα γυρίσματα του νέου κύκλου
Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός, έγραψε στο Instagram ο Σόλων Τσούνης που δημοσίευσε το σχετικό στιγμιότυπο
Τα γυρίσματα για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου» έχουν ξεκινήσει και οι τηλεοπτικές οικογένειες των Χαμπέων και των Τριανταφύλλου αναμένεται να συναντηθούν ξανά στη μικρή οθόνη.
O Σόλων Τσούνης, που επιστρέφει στο σίριαλ και στον ρόλο του Διονύση, γιου της Χαρούλας και του Βαγγέλη Χαμπέα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Instagram μία φωτογραφία από το πρώτο τραπέζι της οικογένειας Χαμπέα.
Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε ο ηθοποιός, οι Bάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλία, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Σόλων Τσούνης, Γιάννης Δρακόπουλος, Σοφία Πανάγου, Βίβιαν Κοντομάρη, καθώς και η μία από τις δύο κόρες της σειράς του τηλεοπτικού ζεύγους Χαμπέα-Τριανταφύλλου ποζάρουν μαζί γύρω από το τραπέζι.
«Ε ναι! Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός», έγραψε ο Σόλων Τσούνης στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή του.
