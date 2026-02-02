Survivor: Μία νέα αιφνίδια αποχώρηση φέρνει πολλές αλλαγές
Survivor GIO Καραντώνης τρέιλερ

Survivor: Μία νέα αιφνίδια αποχώρηση φέρνει πολλές αλλαγές

Απόψε στις 21:00 το νέο επεισόδιο

Survivor: Μία νέα αιφνίδια αποχώρηση φέρνει πολλές αλλαγές
Ένας από τους πιο έντονους χαρακτήρες του φετινού Survivor, ο Gio Καραντώνης, ζήτησε στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, να αποχωρήσει οικειοθελώς. Νέες εξελίξεις περιμένουν τους τηλεθεατές απόψε, Δευτέρα στις 22: 00, στον ΣΚΑΪ καθώς μία νέα αιφνίδια αποχώρηση φέρνει πολλές αλλαγές.

Σε κλίμα συγκίνησης, καθώς ένιωθε πως δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται, ο Gio αποχαιρέτησε την ομάδα του, η οποία νωρίτερα είχε χάσει τον πρώτο αγώνα ασυλίας. Οι Αθηναίοι μπήκαν σε διαδικασία ψηφοφορίας, αναδεικνύοντας πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση την Εβελίνα Λυκούδη, ενώ η Μαντίσα Τσότα, που έχει στα χέρια της το βότσαλο της ατομικής ασυλίας, αποφάσισε να μείνει σιωπηλή και να μην το χρησιμοποιήσει.

Ο δεύτερος αγώνας ασυλίας φέρνει Επαρχιώτες και Αθηναίους αντιμέτωπους σε έναν απαιτητικό στίβο μάχης. Οι εντάσεις μεταξύ των δύο ομάδων δε λείπουν και μεταφέρονται και στο συμβούλιο του νησιού. Κανείς όμως δεν είναι έτοιμος για τις ανατροπές που έρχονται στο συμβούλιο μετά την ήττα της μίας ομάδας.

