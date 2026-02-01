Η τρυφερή αγκαλιά της Τζούλια Ρόμπερτς με τον σύζυγό της: Ο αγαπημένος μου άνθρωπος
Η τρυφερή αγκαλιά της Τζούλια Ρόμπερτς με τον σύζυγό της: Ο αγαπημένος μου άνθρωπος
Η εξομολόγηση της ηθοποιού για τον Ντάνι Μόντερ
Μία τρυφερή αγκαλιά με τον σύζυγό της μοιράστηκε στα social media της η Τζούλια Ρόμπερτς, εκφράζοντας δημόσια πως είναι ο αγαπημένος της άνθρωπος.
Ο Ντάνι Μόντερ το Σάββατο 31 Ιανουαρίου είχε τα γενέθλιά του και η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία τους όπου αγκαλιάζονται σφιχτά, επισημαίνοντας ακόμη πως η ημέρα των γενεθλίων του είναι η αγαπημένη της μέρα. Ο σύζυγος της Τζούλια Ρόμπερτς έκλεισε τα 57.
Η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Η αγαπημένη μου μέρα. Ο αγαπημένος μου άνθρωπος».
Δείτε την ανάρτηση
Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ είναι μαζί από το 2001, από όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican». Οι δυο τους παντρεύτηκαν ένα χρόνο αργότερα, το 2002 και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.
Ο Ντάνι Μόντερ το Σάββατο 31 Ιανουαρίου είχε τα γενέθλιά του και η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία τους όπου αγκαλιάζονται σφιχτά, επισημαίνοντας ακόμη πως η ημέρα των γενεθλίων του είναι η αγαπημένη της μέρα. Ο σύζυγος της Τζούλια Ρόμπερτς έκλεισε τα 57.
Η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Η αγαπημένη μου μέρα. Ο αγαπημένος μου άνθρωπος».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ είναι μαζί από το 2001, από όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican». Οι δυο τους παντρεύτηκαν ένα χρόνο αργότερα, το 2002 και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα