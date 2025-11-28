Τζούλια Ρόμπερτς για τα δίδυμα παιδιά της: Ανέτρεψαν τη ζωή μου
Τζούλια Ρόμπερτς για τα δίδυμα παιδιά της: Ανέτρεψαν τη ζωή μου
Η σταρ του Χόλιγουντ έκανε μια ανάρτηση στα social media για τα 21α γενέθλια της κόρης της και του γιου της
Μια ανάρτηση για τα 21α γενέθλια των δίδυμων παιδιών της έκανε η Τζούλια Ρόμπερτς στα social media.
Με αφορμή την ξεχωριστή μέρα, η 58χρονη σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της κόρης της Χέιζελ και του γιου της Φιν από τότε που ήταν ενός έτους. Μην μπορώντας να πιστέψει πόσο έχουν μεγαλώσει, η Τζούλια Ρόμπερτς τόνισε ότι ανέτρεψαν τη ζωή της.
«Αυτοί οι game changers που ανέτρεψαν τη ζωή μου κάποτε ήταν ενός έτους και τώρα είναι 21. Αυτό έγινε γρήγορα. Χαρούμενα γενέθλια», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.
Δείτε τη δημοσίευσή της
Φωτογραφία: Shutterstock
