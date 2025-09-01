Η Τζούλια Ρόμπερτς στην αγκαλιά του συζύγου της σε βόλτα με θαλάσσιο ταξί στη Βενετία - Δείτε τη φωτογραφία
Η Τζούλια Ρόμπερτς στην αγκαλιά του συζύγου της σε βόλτα με θαλάσσιο ταξί στη Βενετία - Δείτε τη φωτογραφία
Νωρίτερα, η ηθοποιός είχε εμφανιστεί στην πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της, Ντάνι Μόντερ από τη βόλτα που έκαναν στη Βενετία με θαλάσσιο ταξί μοιράστηκε η Τζούλια Ρόμπερτς στα social media.
Η ηθοποιός ανάρτησε την Παρασκευή 29 Αυγούστου ένα στιγμιότυπό τους στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να ποζάρει ξυπόλυτη και να αγκαλιάζει τον σύζυγό της.
Η Ρόμπερτς εμφανίστηκε με το φόρεμα που είχε βάλει στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στην πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt».
Δείτε την ανάρτησή της
Διάσημες προσωπικότητες όπως η Τζέσικα Άλμπα, η Ναόμι Γουότς και η Σοφία Βεργκάρα αντέδρασαν με θετικά σχόλια κάτω από τη δημοσίευση, όπως έκαναν και οι θαυμαστές της Ρόμπερτς.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2002 και τον περασμένο Ιούλιο γιόρτασαν την 23η επέτειό του. Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 2000, στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican», όταν ο Μόντερ εργαζόταν ως εικονολήπτης. Εκείνη την περίοδο, ο Ντάνι Μόντερ ήταν παντρεμένος με τη μακιγιέζ Βέρα Στάιμπερ, ενώ η Τζούλια Ρόμπερτς διατηρούσε σχέση με τον Μπέντζαμιν Μπρατ. Μετά τον χωρισμό τους, οι δυο τους παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στο Νέο Μεξικό. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τα δίδυμα Φινέους και Χέιζελ το 2004 και τον γιο τους Χένρι Ντάνιελ το 2007.
Η ηθοποιός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «πιστεύει στην αγάπη ενός καλού άντρα. Πιστεύω ότι ο σύζυγός μου με αγαπά και με φροντίζει με έναν τρόπο που με κάνει να νιώθω βαθιά, βαθιά ευτυχισμένη», είχε πει σε συνέντευξή της στον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις, στο βρετανικό περιοδικό «Vogue» το 2024.
«Το πιο τυχερό κομμάτι της επαγγελματικής και οικογενειακής μου ζωής είναι ότι η επιτυχία στην καριέρα μου ήρθε νωρίς. Έτσι, όταν ήρθε η στιγμή να ζήσω την επιτυχία της οικογενειακής μου ζωής, να έχω σύζυγο και παιδιά που ήθελαν να μείνουν στο σπίτι, εργαζόμουν ήδη 18 χρόνια. Και έτσι ένιωσα ότι είχα το προνόμιο να μην χρειαστεί να επιλέξω το ένα ή το άλλο» πρόσθεσε.
View this post on Instagram
