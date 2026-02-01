Η Κάτια Δανδουλάκη αποκάλυψε γιατί δεν παντρεύτηκε με τον Νίκο Γαλανό: Ήταν η πρώτη μου σχέση

Αρχικά, η ηθοποιός ρωτήθηκε για το γεγονός πως ο Νίκος Γαλανός δεν είχε μιλήσει για τον αρραβώνα τους, μέχρι να το κάνει η ίδια: «Είναι εξαιρετικό χαρακτηριστικό αυτό. Το ίδιο θα έκανα κι εγώ, γιατί ο Νίκος δεν πούλησε κάτι προσωπικό. Δεν είναι ωραίο να το πουλάς το προσωπικό σου θέμα. Δηλαδή για άλλους είναι πολύ μεγάλη χαρά να το μοιράζονται. Εγώ θέλω να το μοιράζομαι αφού το κάνω», είπε.

Και στη συνέχεια, η Κάτια Δανδουλάκη αποκάλυψε γιατί χώρισαν πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας: «Χωρίσαμε πολύ γρήγορα. Δύο-δυόμιση χρόνια. Πολύ γρήγορα. Γιατί δεν έφτασε ποτέ να γίνει γάμος. Ξέρεις, όταν είσαι πολύ νέος, πολύ εύκολα ενθουσιάζεσαι και αρραβωνιάζεσαι και νομίζεις ότι είναι απλό. Δεν είναι απλό, μετά πρέπει να δεις αν συμφωνείς, δεν συμφωνείς κι αυτά και επειδή για μένα ο γάμος είναι κάτι που δε χρειάζεται να βάλεις απλώς μια βέρα, αλλά να ξέρεις ότι θες να περνάς την καθημερινότητά σου με τον συγκεκριμένο αυτόν άνθρωπο, πρέπει να το σκεφτείς πάρα πολύ.

