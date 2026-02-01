Φοίβος για Δέσποινα Βανδή: «Είχαμε βγάλει το τραγούδι “Προφητείες” και γράφανε ότι είμαστε σατανιστές»
Τους πήγα στο δικαστήριο, πρόσθεσε ο συνθέτης και στιχουργός
Για το τραγούδι «Προφητείες» που είχε βγάλει με τη Δέσποινα Βανδή μίλησε ο Φοίβος, επισημαίνοντας πως εξαιτίας του έγραφαν ότι ήταν σατανιστές.
Ο συνθέτης και στιχουργός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και μιλώντας για το συγκεκριμένο κομμάτι, ανέφερε πως είχε βγει πρωτοσέλιδο σε περιοδικό ο τίτλος πως ο ίδιος και η τραγουδίστρια ήταν σατανιστές, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε αγωγή και τελικά το περιοδικό να κλείσει.
Ο Φοίβος είπε αναλυτικά: «Το “σατανιστής” ειδικά ήταν τίτλος, είχε βγει ένα καινούριο περιοδικό τότε, που μας είχε πρωτοσέλιδο με τη Δέσποινα Βανδή ότι είμαστε σατανιστές, διότι είχαμε κάνει το τραγούδι “Προφητείες” όπου είχα βάλει μια εκκλησιαστική μελωδία και είχαν γράψει αρλούμπες ότι εάν το βάλεις ανάποδα είναι ύμνος στον σατανά. Τους κάναμε αγωγή, είπαμε “φτάνει πια η βλακεία”. Αυτό που είχα βάλει ύμνος προς τον Θεό, ένα ρέκβιεμ, δεν ήταν αυτό που έλεγαν. Τους πήγα στο δικαστήριο και νομίζω μετά από αυτό, έκλεισε το περιοδικό».
