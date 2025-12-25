Ο Φοίβος αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Χριστούγεννα» που ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδή
Δεν πίστευα ότι θα γίνει όσο πετυχημένο έγινε, εξομολογήθηκε ο συνθέτης και στιχουργός
Την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Χριστούγεννα» που ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδή αποκάλυψε ο Φοίβος.
Μέσα από ένα βίντεο στο Tik Tok ο συνθέτης και στιχουργός εξήγησε ότι η ιδέα για ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι ήρθε από τα ταξίδια του στο εξωτερικό, όπου άκουγε διαφορετικές γιορτινές μελωδίες και ένιωθε έντονα την ατμόσφαιρα των ημερών. Καθοριστική στιγμή ήταν μια βόλτα στη χιονισμένη Νέα Υόρκη.
«Την Παραμονή των Χριστουγέννων ταξίδευα στο εξωτερικό και στις χώρες που επισκεπτόμουν άκουγα διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο στο εορταστικό κλίμα της συγκεκριμένης περιόδου», είπε αρχικά ο Φοίβος.
Η ιδέα να γράψει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι γεννήθηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε: «Περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να έχουμε το δικό μας σήμα κατατεθέν. Έπειτα διανύθηκε μια μεγάλη απόσταση και δεν πίστευα ότι θα γίνει όσο πετυχημένο έγινε».
Ενώ δημιουργούσε το συγκεκριμένο τραγούδι, αποφάσισε ότι ήθελε να το ερμηνεύσει η Δέσποινα Βανδή με την οποία τότε συνεργαζόταν. Μέσα από τους στίχους ήθελε να αποδώσει τη μοναξιά που ένιωθε ο ίδιος. «Στα μέσα εκείνου του καλοκαιριού, μετά τη Νέα Υόρκη, έπρεπε να γράψω τους στίχους. Αποφάσισα να το δώσω στη Δέσποινα, που τότε φτιάχναμε τον δίσκο της. Ήθελα μέσα από τους στίχους να μεταφέρω αυτήν τη μελαγχολία που ένιωθα, βγαίνοντας από τα στούντιο να βλέπω ζευγαράκια πιασμένα χέρι-χέρι να απολαμβάνουν το μαγικό κλίμα των Χριστουγέννων, το οποίο εγώ αγνοούσα μέχρι τότε. Για αυτό στο τέλος του δεύτερου κουπλέ λέω ότι πονάει πολύ η μοναξιά», θυμήθηκε.
«Ξεκινώντας τη δική μου οικογένεια, η γυναίκα μου μου έμαθε ότι Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται χωρίς εκείνη», είπε κλείνοντας.
Ενώ δημιουργούσε το συγκεκριμένο τραγούδι, αποφάσισε ότι ήθελε να το ερμηνεύσει η Δέσποινα Βανδή με την οποία τότε συνεργαζόταν. Μέσα από τους στίχους ήθελε να αποδώσει τη μοναξιά που ένιωθε ο ίδιος. «Στα μέσα εκείνου του καλοκαιριού, μετά τη Νέα Υόρκη, έπρεπε να γράψω τους στίχους. Αποφάσισα να το δώσω στη Δέσποινα, που τότε φτιάχναμε τον δίσκο της. Ήθελα μέσα από τους στίχους να μεταφέρω αυτήν τη μελαγχολία που ένιωθα, βγαίνοντας από τα στούντιο να βλέπω ζευγαράκια πιασμένα χέρι-χέρι να απολαμβάνουν το μαγικό κλίμα των Χριστουγέννων, το οποίο εγώ αγνοούσα μέχρι τότε. Για αυτό στο τέλος του δεύτερου κουπλέ λέω ότι πονάει πολύ η μοναξιά», θυμήθηκε.
«Ξεκινώντας τη δική μου οικογένεια, η γυναίκα μου μου έμαθε ότι Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται χωρίς εκείνη», είπε κλείνοντας.
