Φοίβος: Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή

Η Άννα Βίσση για εμένα είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της, δεν υπάρχει αυτή η καλλιτέχνιδα, είπε ο συνθέτης και στιχουργός