Μπέσσυ Αργυράκη: Είχα φύγει από το σπίτι και είχα πει πως θα χωρίσουμε, δήλωσε ο σύζυγός της
Τον είχα εγκαταλείψει, πήγαινα Αυστραλία, Αμερική για να τραγουδήσω και είχε μείνει μόνος του, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Στην περίοδο που βίωσαν κρίση στον γάμο τους ανέτρεξαν η Μπέσσυ Αργυράκη και ο σύζυγός της σε κοινή τηλεοπτική τους συνέντευξη.
Ο Λευτέρης Νικόλιζας αποκάλυψε ότι είχε φύγει από το σπίτι τους για διάστημα μίας εβδομάδας, ενώ είχε σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στη σχέση τους, αφού η τραγουδίστρια ταξίδευε συνεχώς στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους.
«Δεν σας κρύβω ότι είχα φύγει για μια εβδομάδα και είχα πάρει την απόφαση: Μέχρι εδώ ήταν. Δεν πάει άλλο. Είχα πει πως θα χωρίσουμε. Αλλά όμως όταν κάθισα και σκέφτηκα τα παιδιά μου τι θα γίνουν; Γιατί η Μπέσσυ και εγώ, είναι εύλογο μετά από λίγο καιρό να κάνουμε μια νέα γνωριμία. Και η Μπέσσυ θα έχει έναν νέο άνθρωπο δίπλα της, αναμενόμενο είναι», είπε ο Λευτέρης Νικόλιζας στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.
«Έφευγα και τραγούδαγα συνέχεια. Τον είχα εγκαταλείψει. Πήγαινα Αυστραλία, μετά πήγα Αμερική και είχε μείνει μόνος του», πρόσθεσε με τη σειρά της η Μπέσσυ Αργυράκη. Στη συνέχεια, ο σύζυγος της τραγουδίστριας περιέγραψε μία στιγμή που εκείνη ξέσπασε σε κλάματα. «Ένα βράδυ εγώ στην πόρτα στα Μέγαρα και η πόρτα δεν άνοιγε. Η Μπέσσυ κόρναρε, με παίρνει τηλέφωνο και ήταν απ’ έξω, άρχισε να κλαίει, να χτυπιέται».
Οι αρχές τους όμως ήταν που τους βοήθησαν να ξεπεράσουν τα προβλήματα. «Υπάρχουν και οι αδυναμίες, υπάρχουν και τα πάνω και τα κάτω. Όταν έχεις Αρχές και έχεις μεγαλώσει σωστά, αυτά σε καθοδηγούν στην υπόλοιπη ζωή σου πώς θα φερθείς. Βρεθήκαμε και εμείς σε δύσκολες στιγμές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Λευτέρης Νικόλιζας.
Στην ίδια συνέντευξη, το ζευγάρι μίλησε για τη γνωριμία του, με τον Λευτέρη Νικόλιζα να εξηγεί ότι αυτή προέκυψε χάρη στην Έφη Σαρρή. «Ένας πολύ καλός μου φίλος και συνάδελφος είχε μια σχέση με μια συνάδελφο της Μπέσσυς, την Έφη Σαρρή. Σε ένα διάλειμμα της δουλειάς μας συζητούσαμε για το τι θα κάνουμε, αν θα παντρευτούμε, αν θα κάνουμε οικογένεια. Εγώ είχα κατά νου τον γάμο. Τότε ήμουν 39 ετών και ήθελα οπωσδήποτε να κάνω οικογένεια. Είχα κάνει καριέρα, είχα μαζέψει κάποια χρήματα και είπα ότι πρέπει να κάνω οικογένεια. Μου είπε ο φίλος μου πως η Έφη έχει μια φίλη, η οποία και εκείνη θέλει να κάνει οικογένεια. Καρμικό είναι;», θυμήθηκε.
«Εμείς δουλεύαμε μαζί στη Νεράιδα τότε. Είχε έρθει στο καμαρίνι μου και εκείνη την ώρα εγώ πέταξα τα λουλούδια που είχα πάρει από την πίστα και είπα “τι να τα κάνεις αν δεν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε καταλαβαίνει”. “Θέλεις κάτι σοβαρό;”, με ρώτησε και της απάντησα “Νομίζω ότι τώρα θέλω να κάνω κάτι σοβαρό στη ζωή μου. Αυτό το πράγμα έγινε μέσα σε 24 ώρες», πρόσθεσε τότε η τραγουδίστρια.
«Μετά βγήκαμε για φαγητό οι τέσσερίς μας (με την Έφη Σαρρή και τον φίλο του Λευτέρη Νικόλιζα). Ενθουσιάστηκα όταν άκουσα για εκείνη, την έβλεπα, τη θαύμαζα. Δείτε τώρα πώς είναι, φανταστείτε τότε πώς ήταν», κατέληξε εκείνος.
