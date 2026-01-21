Μπέσσυ Αργυράκη: Ο άντρας μου δυσανασχέτησε, όταν έμεινα έγκυος στο πρώτο μας παιδί
Μπέσσυ Αργυράκη: Ο άντρας μου δυσανασχέτησε, όταν έμεινα έγκυος στο πρώτο μας παιδί
Μετά το δέχτηκε και εκείνος, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια
Στην περίοδο της πρώτης της εγκυμοσύνης ανέτρεξε η Μπέσσυ Αργυράκη. Η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι έμεινε έγκυος τρεις μήνες μετά τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, Λευτέρη Νικόλιζα, γεγονός που του προκάλεσε δυσαρέσκεια. Αντιθέτως, εκείνη ένιωθε έτοιμη να γίνει μητέρα και τελικά ο άντρας της δέχτηκε αυτή την εξέλιξη.
Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids, η Μπέσσυ Αργυράκη μοιράστηκε την έντoνη επιθυμία που είχε να βιώσει τη μητρότητα και υπογράμμισε την αντίθεση του συζύγου της. Πιο αναλυτικά, περιέγραψε: «Για ένα μεγάλο διάστημα είχα αφήσει την καριέρα μου για τη μητρότητα. Το ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά. Βέβαια, το πρώτο παιδί μας, ο Άγγελος, ήρθε πολύ σύντομα. Στους τρεις μήνες γνωριμίας με τον άντρα μου. Και δεν ήταν εύκολο, αλλά ένιωθα ότι ήθελα να γίνω μαμά. Στην αρχή δυσανασχέτησε ο κύριος Νικόλιζας. Σου λέει τώρα ακόμη δεν γνωριστήκαμε, άσε να σε γνωρίσω καλύτερα. Εγώ όμως ήθελα να το κρατήσω αυτό το παιδί. Δεν ήθελα να το αφήσω. Ένιωθα την ανάγκη να γίνω μαμά».
Δείτε το βίντεο
Ακολούθως, η τραγουδίστρια σημείωσε πως τελικά ο σύζυγός της άλλαξε γνώμη και στάθηκε στο πλευρό της. Όπως τόνισε: «Το μητρικό φίλτρο είχε ξεχυθεί από μέσα. Τελικά, το κρατήσαμε, μετά το δέχτηκε και ο άντρας μου και μου είπε κάποια στιγμή ότι ναι, και εγώ το σκέφτηκα, μετά από ένα ταξίδι στην Αυστραλία που πήγα και δεν μου απαντούσε. Δεν μου απαντούσε και λέω πάει τελείωσε, εγώ να τον παίρνω και να μη μου απαντάει, λέω μάλλον λέω δεν το θέλει τελικά. Και ο πατέρας μου ο οπισθοδρομικός κατά τ’ άλλα, με έπιασε ιδιαιτέρως και μου λέει: «Ξέρω τι συμβαίνει. Ε, να ξέρεις ότι έχεις τη στήριξή μας. Τελικά, μόλις γύρισα από το ταξίδι το ξανασκέφτηκε και συμφώνησε στο να προχωρήσουμε».
Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids, η Μπέσσυ Αργυράκη μοιράστηκε την έντoνη επιθυμία που είχε να βιώσει τη μητρότητα και υπογράμμισε την αντίθεση του συζύγου της. Πιο αναλυτικά, περιέγραψε: «Για ένα μεγάλο διάστημα είχα αφήσει την καριέρα μου για τη μητρότητα. Το ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά. Βέβαια, το πρώτο παιδί μας, ο Άγγελος, ήρθε πολύ σύντομα. Στους τρεις μήνες γνωριμίας με τον άντρα μου. Και δεν ήταν εύκολο, αλλά ένιωθα ότι ήθελα να γίνω μαμά. Στην αρχή δυσανασχέτησε ο κύριος Νικόλιζας. Σου λέει τώρα ακόμη δεν γνωριστήκαμε, άσε να σε γνωρίσω καλύτερα. Εγώ όμως ήθελα να το κρατήσω αυτό το παιδί. Δεν ήθελα να το αφήσω. Ένιωθα την ανάγκη να γίνω μαμά».
Δείτε το βίντεο
Ακολούθως, η τραγουδίστρια σημείωσε πως τελικά ο σύζυγός της άλλαξε γνώμη και στάθηκε στο πλευρό της. Όπως τόνισε: «Το μητρικό φίλτρο είχε ξεχυθεί από μέσα. Τελικά, το κρατήσαμε, μετά το δέχτηκε και ο άντρας μου και μου είπε κάποια στιγμή ότι ναι, και εγώ το σκέφτηκα, μετά από ένα ταξίδι στην Αυστραλία που πήγα και δεν μου απαντούσε. Δεν μου απαντούσε και λέω πάει τελείωσε, εγώ να τον παίρνω και να μη μου απαντάει, λέω μάλλον λέω δεν το θέλει τελικά. Και ο πατέρας μου ο οπισθοδρομικός κατά τ’ άλλα, με έπιασε ιδιαιτέρως και μου λέει: «Ξέρω τι συμβαίνει. Ε, να ξέρεις ότι έχεις τη στήριξή μας. Τελικά, μόλις γύρισα από το ταξίδι το ξανασκέφτηκε και συμφώνησε στο να προχωρήσουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα