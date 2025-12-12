Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: Θα ήθελα να σε είχα και άλλο, γράφει ο ηθοποιός
Ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ, αναφέρει σε ανάρτησή του
Δύσκολες ώρες περνάει ο Πυγμάλιων Δαδακαρίδης, αφού έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου με μια ανάρτηση στο Instagram. Αφού δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα του, του ευχήθηκε «καλό ταξίδι».
«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ…», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή του.
