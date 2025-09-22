Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Πέθανε η μητέρα του - «Ξεκουράσου μάνα μου, θα μου λείπεις»
Ο ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στα social media
Δύσκολες στιγμές βιώνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.
Ο ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.
Δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα του, την αποχαιρέτησε, γράφοντας: «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι, θα μου λείπεις, όπως πάντα» και πρόσθεσε πως η μητέρα του πέθανε το Σάββατο, στις «20/09/2025».
Τραμπ στο μνημόσυνο του Κερκ: «Η σφαίρα μας σημάδεψε όλους, ο Τσάρλι είναι μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας»
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
28χρονη Ελβετίδα θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Formula 1: Την κατηγορούν ότι θέλει followers - Τι απάντησε για τις σέξι φωτογραφίες της
