Κατερίνα Ζαρίφη: Είχα προτάσεις γάμου, η πρώτη έγινε όταν ήμουν 17 χρονών
Το ενδεχόμενο του γάμου το είχα συζητήσει και με την πρώην σχέση μου, σχολίασε

Ιωάννα Μαρίνου
Στην προτάσεις γάμου που έχει δεχτεί, αναφέρθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη, τονίζοντας ότι η πρώτη της έγινε όταν ήταν στην ηλικία των 17.

Το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, η ραδιοφωνική παραγωγός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι εκτός από τον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να παντρευτούν, είχε δεχτεί πρόταση γάμου και στην εφηβεία.

Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Ζαρίφη είπε: «Είμαι ένας άνθρωπος που είχα προτάσεις γάμου, η πρώτη έγινε όταν ήμουν 16-17 χρονών. Ήμουν μικρή. Μετά το είχα συζητήσει και με την πρώην σχέση μου».

Σε άλλο σημείο, η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για τη συνεργασία της με την Ελένη Μενεγάκη, με την οποία συνυπήρξαν τηλεοπτικά σχεδόν 12 χρόνια: «Συνεργαστήκαμε σχεδόν 12 χρόνια. Η Ελένη με άκουσε στο ραδιόφωνο με τον Μάκη Πουνέντη και είπε "αυτή την τρέλη θέλω να τη δω από κοντά". Εγώ πήγα στην εκπομπή με ό,τι ρούχα φορούσα στο ραδιόφωνο και βγήκα έτσι στην τηλεόραση. Μου είπε η Ελένη "θα δουλέψει εδώ μαζί μου". Η Ελένη σε άφηνε να αναπτύξεις την τρέλα που είχες στο κεφάλι».

