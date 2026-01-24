Κατερίνα Ζαρίφη: Είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα γίνω μάνα
Κατερίνα Ζαρίφη: Είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα γίνω μάνα

Είμαι ένας άνθρωπος με μια ενέργεια και μια νεανικότητα, πρόσθεσε

Κατερίνα Ζαρίφη: Είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα γίνω μάνα
Στο ενδεχόμενο απόκτησης ενός παιδιού αναφέρθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη, δηλώνοντας ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο αν θα πάρει τελικά τη σχετική απόφαση. Η ίδια θεωρεί πως θα ήταν πολύ καλή μητέρα, ενώ πιστεύει πως έχει την ενέργεια που απαιτείται για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που φέρει ο ρόλος του γονέα.

«Γενικά δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου νύφη. Μάνα θα ήμουν καλή. Τώρα, είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα το επιτελέσω. Γιατί, εντάξει, ακόμα το λέει η περδικούλα μου και είμαι ένας άνθρωπος με μια ενέργεια και μια νεανικότητα», μοιράστηκε η παρουσιάστρια στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού.

Στην ίδια συνέντευξη ανέφερε ότι πάντοτε την προσέγγιζαν άντρες ηλικιακά μικρότεροι από εκείνη, τονίζοντας παράλληλα ότι ποτέ δεν είχε προχωρήσει σε σχέση με κάποιον μεγαλύτερο. «Πάντα στη ζωή μου μου την έπεφταν μικρότεροι άνδρες. Πολύ σπάνια είχα σχέση με συνομηλίκους μου, ενώ με άνδρα μεγάλης διαφοράς στην ηλικία δεν είχα ποτέ σχέση, μεγαλύτερο μου. Νομίζω πως είναι η όλη μας αύρα, πιο εύκολα θα σε πλησιάσει ο πιτσιρικάς», πρόσθεσε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 23:40

Τι εκπομπή θα κάνουμε με τη Ζαρίφη;


Φωτογραφία: NDPPHOTO
