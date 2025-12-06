Κατερίνα Ζαρίφη για τον σύντροφό της: Δεν ζούμε σαν παντρεμένοι, δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό
Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πιο κοντά από ποτέ στον γάμο, δήλωσε
Στην καθημερινότητα με τον σύντροφό της αναφέρθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη, εξηγώντας πως δεν ζουν σαν παντρεμένοι, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ονειρεύεται έναν επικείμενο γάμο και να φορέσει νυφικό.
Μιλώντας για την προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι σε σχέση τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Κατερίνα Ζαρίφη δήλωσε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», που ήταν καλεσμένη: «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πιο κοντά από ποτέ στον γάμο. Δεν ζούμε σαν παντρεμένοι» και πρόσθεσε με χιούμορ σε περίπτωση που θα παντρευόταν: «Δεν θα γίνει γάμος με νυφικά και τέτοια, θα κάνουμε το γλέντι. Θα φάμε, θα πιούμε και θα χορέψουμε».
Στη συνέχεια, σχολίασε την εμπειρία της για τη μοναδική φορά που έβαλε νυφικό: «Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό. Πρώτη φορά που φόρεσα νυφικό ήταν στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη για να κάνουμε μία πλάκα και πέταξα καντήλες σε όλο μου το σώμα».
Η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε στη συνέχεια, στη συντροφικότητα, αλλά και στο κομμάτι της απιστίας στις σχέσεις: «Είμαι πολύ σχεσάκιας, είμαι πολύ υπέρ να γίνει αδίκημα η απιστία, έστω και πλημμέλημα. Δεν απιστώ. Όταν έχεις κάτι δίπλα σου, αν είναι να το βρομίζεις και να το τσαλακώνεις, γιατί να μην είσαι ελεύθερος; Γιατί να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά, ενώ μπορείς να είσαι μόνος σου και να το κάνεις. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι με έχουν απατήσει».
