Κατερίνα Ζαρίφη για τον σύντροφό της: Δεν ζούμε σαν παντρεμένοι, δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου με νυφικό

Η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε στη συνέχεια, στη συντροφικότητα, αλλά και στο κομμάτι της απιστίας στις σχέσεις: «Είμαι πολύ σχεσάκιας, είμαι πολύ υπέρ να γίνει αδίκημα η απιστία, έστω και πλημμέλημα. Δεν απιστώ. Όταν έχεις κάτι δίπλα σου, αν είναι να το βρομίζεις και να το τσαλακώνεις, γιατί να μην είσαι ελεύθερος; Γιατί να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά, ενώ μπορείς να είσαι μόνος σου και να το κάνεις. Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι με έχουν απατήσει».