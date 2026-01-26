Η συγκινητική ανάρτηση της Σάρας Εσκενάζυ για τον πατέρα της Αλμπέρτο: Θα είσαι για πάντα μέσα μου, μας λείπεις
Η συγκινητική ανάρτηση της Σάρας Εσκενάζυ για τον πατέρα της Αλμπέρτο: Θα είσαι για πάντα μέσα μου, μας λείπεις
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025 μετά από μία γενναία μάχη με τον καρκίνο
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η κόρη του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Σάρα, για τον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025.
Η πρώην παίκτρια του Survivor δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια στην αγκαλιά του ηθοποιού, όπως και δικές του παλιές φωτογραφίες και τις συνόδευσε με ένα κείμενο στη λεζάντα στο οποίο έγραψε:
«Μπαμπάκο μου, τα χρόνια που ζήσαμε μαζί ήταν ένα πολύτιμο δώρο ζωής. Ήσουν άνθρωπος φωτεινός, με καθαρή καρδιά κι απέραντη καλοσύνη. Από εσένα έμαθα τι σημαίνει σεβασμός, αξίες και αξιοπρέπεια. Με αγάπη και δύναμη μου έδειξες τον δρόμο χωρίς ποτέ να μου στερήσεις την ελευθερία μου. Η αγάπη σου ήταν πάντα δεδομένη, βαθιά και αληθινή. Τη νιώθω ακόμα, σε κάθε ανάμνηση και σε κάθε χτύπο της καρδιάς μου. Θα είσαι για πάντα μέσα μου, φως στον δρόμο μου και κομμάτι της ψυχής μου. Με αυτό το αγαπημένο σου τραγούδι ταξιδεύεις στο φως. Μας λείπεις, σε αγαπάμε και θα σε αγαπάμε για πάντα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Ο ηθοποιός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή στις 3.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.
