Έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ στα 73 του χρόνια
Ο ηθοποιός έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο
Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Ο ηθοποιός εισήχθη στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή στις 3.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1952 από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες. Εκεί πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και μετά την αποφοίτησή του πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις, σε κινηματογραφικές ταινίες αλλά και βιντεοταινίες.
Από πολύ νωρίς στην καριέρα του συνεργάστηκε με τον Κώστα Καζάκο και την Τζένη Καρέζη. Ανάμεσα στις ερμηνείες του ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος» και στο «Φως του Αυγερινού» όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Επίσης, είχε δώσει και τη φωνή του σε μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.
Από το γάμο του με τη σύζυγό του, Μαίρη, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε αποκτήσει έναν γιο, τον Λέοντα, και μια κόρη, τη Σάρα.
Οι τελευταίες του δηλώσεις στην τηλεοπτική κάμερα
Στις τελευταίες του δηλώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε μιλήσει για την απουσία του από την τηλεόραση. Ο ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι δεν είχε κάποια τηλεοπτική πρόταση, ενώ είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποτελέσει μέρος κάποιας σειράς.
«Δεν έτυχε, κάποια στιγμή θα τύχει να κάνω τηλεόραση. Δεν ξέρω ποιοι επιλέγουν, φαντάζομαι οι σκηνοθέτες, ο παραγωγός και το κανάλι. Τώρα αν προτιμούν κάποιους, είναι γιατί είναι καλοί ηθοποιοί, είναι θέμα συγκυριών», είχε πει χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τον περασμένο Ιούνιο.
Δείτε το βίντεο
