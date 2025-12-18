Σάρα Εσκενάζυ: Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές, γράφει η κόρη του Αλμπέρτο Εσκενάζυ για τον θάνατό του
Σάρα Εσκενάζυ: Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές, γράφει η κόρη του Αλμπέρτο Εσκενάζυ για τον θάνατό του
Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και τη στήριξή σας, ανέφερε η πρώην παίκτρια του «Survivor»
Μία ανάρτηση για τον θάνατο του Αλμπέρτο Εσκενάζυ έκανε η κόρη του, Σάρα, ευχαριστώντας τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης μετά την είδηση για την απώλεια του ηθοποιού.
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η κόρη του εκλιπόντος ηθοποιού, Σάρα έκανε την Τετάρτη ένα Instagram story, απευθυνόμενη αρχικά σε όλους όσοι έσπευσαν να συλλυπηθούν σε εκείνη και στην οικογένειά της.
Στη συνέχεια, η πρώην παίκτρια του «Survivor» σημείωσε ότι ο πατέρας της θα αποτεφρωθεί την Πέμπτη στη Ριτσώνα, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Όπως έγραψε αναλυτικά: «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας. Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 στη Ριτσώνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και τη στήριξή σας. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μια δωρεά στο Σπίτι του Ηθοποιού, ώστε η τέχνη κι η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η κόρη του εκλιπόντος ηθοποιού, Σάρα έκανε την Τετάρτη ένα Instagram story, απευθυνόμενη αρχικά σε όλους όσοι έσπευσαν να συλλυπηθούν σε εκείνη και στην οικογένειά της.
Στη συνέχεια, η πρώην παίκτρια του «Survivor» σημείωσε ότι ο πατέρας της θα αποτεφρωθεί την Πέμπτη στη Ριτσώνα, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Όπως έγραψε αναλυτικά: «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας. Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 στη Ριτσώνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και τη στήριξή σας. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μια δωρεά στο Σπίτι του Ηθοποιού, ώστε η τέχνη κι η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα