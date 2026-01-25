Ανδρέας Γεωργίου για την κόρη του: Με βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά μου, έγινα ακόμα πιο παραγωγικός
Είναι το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή μου, ανέφερε μεταξύ άλλων
Ως το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής του περιέγραψε τον ερχομό της κόρης του ο Ανδρέας Γεωργίου. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί τον περασμένο Αύγουστο. Αντί να νιώθει άγχος, όπως αρχικά περίμενε, η πατρότητα τον έχει βοηθήσει ακόμα και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, και ένα από τα θέματα για τα οποία μίλησε ήταν η απόκτηση της κόρης του. «Κάθε ημέρα ανακαλύπτω ότι αυτό το πράγμα δεν τελειώνει, γίνεται πιο δυνατό. Τι θα γίνει αν έρθει δεύτερο παιδί; Μοιράζεται; Γίνεται πιο δυνατό; Είναι το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή μου. Δεν μου έφερε άγχος. Ήταν μεγάλη έκπληξη γιατί νόμιζα ότι θα ήμουν εγώ αρχηγός σε αυτό το κομμάτι και τελικά είναι η Σιμώνη. Είναι καταπληκτική μητέρα», είπε αρχικά.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης συνέχισε τονίζοντας ότι η παρουσία του παιδιού του τον έχει κάνει πιο οργανωτικό και παραγωγικό στη δουλειά του. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Το άλλο νόμιζα ότι θα πρέπει να ζοριστώ πολύ με τη δουλειά για να έχω χρόνο αλλά τελικά λειτουργεί, με βοηθάει στη δουλειά μου γιατί έχω οργανωμένο πρόγραμμα και γίνομαι πιο παραγωγικός. Οι ώρες που περνάω με την κόρη μου είναι και η ώρα που κάνω διαλογισμό και όταν επιστρέφω στη δουλειά γίνομαι ακόμα πιο παραγωγικός».
