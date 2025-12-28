Ο Ανδρέας Γεωργίου δημοσίευσε φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη του: Τα πάντα μου, γράφει
Ανδρέας Γεωργίου Κόρη

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός πόζαρε με το παιδί του στην Αγία Νάπα

Ιωάννα Μαρίνου
Μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με την κόρη του, δημοσίευσε ο Ανδρέας Γεωργίου, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά του για εκείνη.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός ανάρτησε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δύο εικόνες από την Αγία Νάπα, όπου βρέθηκε μαζί με το πέντε μηνών παιδί του. Στα στιγμιότυπα, ο Ανδρέας Γεωργίου κρατά την κόρη του αγκαλιά, η οποία ήταν μέσα σε μάρσιπο και παράλληλα τη φιλάει. «Τα πάντα μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Τον Αύγουστο, Ανδρέας Γεωργίου και η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου, έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε για τα πρώτα του συναισθήματα ως πατέρας, αλλά και για τις αλλαγές στη νέα τους καθημερινότητα, σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Σεπτέμβριο στην εκπομπή «Buongiorno».

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Το άγχος είναι μεγάλο. Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου, με όλη τη δυσκολία. Μέσα σε όλο αυτό, το πιο σημαντικό για εμένα είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου. Μόνο αυτό φοβάμαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα σε μια τέτοια στιγμή. Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες και τις είχα πολύ ψηλά, όμως βιώνοντας μια εγκυμοσύνη, έναν τοκετό, και τώρα το μεγάλωμα ενός βρέφους, έχω μεγαλύτερο σεβασμό για τις γυναίκες. Ό,τι και να προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια μάνα για το παιδί της. Η Σιμώνη είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα, όσο κι αν με δυσκολεύει αυτό κάποιες στιγμές. Είμαστε πολύ καλά. Κάθε μέρα είναι και μια νέα περιπέτεια».
