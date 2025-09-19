Ανδρέας Γεωργίου: Ό,τι και να προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια μάνα για το παιδί της
Ανδρέας Γεωργίου: Ό,τι και να προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια μάνα για το παιδί της
Νιώθω ότι βιώνω την πιο όμορφη περίοδο της ζωής μου, δήλωσε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός για τη γέννηση της κόρης του
Στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε μία μητέρα και το παιδί της αναφέρθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου, δηλώνοντας πως αν και ο ρόλος του πατέρα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεν θεωρεί ότι οποιαδήποτε προσφορά ενός άντρα μπορεί να συγκριθεί με όσα προσφέρει μια μάνα στο παιδί της.
Πριν από περίπου έναν μήνα, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός και η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, με τον Ανδρέα Γεωργίου να περιγράφει τα πρώτα συναισθήματα για την κόρη του και τη νέα καθημερινότητά τους.
Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη γονεϊκότητα ως την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του, αν και είναι γεμάτη δυσκολίες και άγχη, όπως είπε. Παράλληλα, εξέφρασε τον σεβασμό του για τις γυναίκες μετά την εμπειρία του με την εγκυμοσύνη της συζύγου του και τον τοκετό, υποστηρίζοντας πως ό,τι και αν προσφέρει ένας άντρας, δεν συγκρίνεται με όσα προσφέρει μια μητέρα στο παιδί της.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Το άγχος είναι μεγάλο. Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου, με όλη τη δυσκολία. Μέσα σε όλο αυτό, το πιο σημαντικό για εμένα είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου. Μόνο αυτό φοβάμαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα σε μια τέτοια στιγμή. Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες και τις είχα πολύ ψηλά, όμως βιώνοντας μια εγκυμοσύνη, έναν τοκετό, και τώρα το μεγάλωμα ενός βρέφους, έχω μεγαλύτερο σεβασμό για τις γυναίκες. Ό,τι και να προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια μάνα για το παιδί της. Η Σιμώνη είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα, όσο κι αν με δυσκολεύει αυτό κάποιες στιγμές. Είμαστε πολύ καλά. Κάθε μέρα είναι και μια νέα περιπέτεια».
Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Γεωργίου παραδέχτηκε πως όσα ζει το τελευταίο διάστημα είναι πρωτόγνωρα: «Ό,τι και να πω, είναι λίγο μπροστά σε αυτό που ζήσαμε με τη σύζυγό μου. Όταν κυκλοφορούσαμε με την εγκυμοσύνη, μας έλεγαν όλοι για τις πρώτες μέρες, τα πρώτα βράδια, τον πρώτο καιρό, όλα αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που βιώνει ένα ζευγάρι με ένα πρώτο παιδί. Είναι όλα τόσο πρωτόγνωρα. Τόσο φοβιστικά θα έλεγα».
