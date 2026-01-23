Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης του Σπύρου Καρατζαφέρη: Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου, φίλησέ μου τη μαμά
GALA
Σπύρος Καρατζαφέρης Κόρη

Η Λίλλυ Καρατζαφέρη αποχαιρέτησε δημόσια τον πατέρα της μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook

Στέλλα Μούτσιου
Τον πατέρα της, Σπύρο Καρατζαφέρη, αποχαιρέτησε η κόρη του, Λίλλυ Καρατζαφέρη, επισημαίνοντας πως έσβησε την αγκαλιά της.

Η κόρη του δημοσιογράφου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook κοινές τους φωτογραφίες από το παρελθόν και τις συνόδευσε με ένα συγκινητικό κείμενο στη λεζάντα.

Η Λίλλυ Καρατζαφέρη έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευγνωμοσύνη που ήσουν ο πατέρας μου! Ο μπαμπάκας μου. Ο καλύτερος του κόσμου! Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου… Μα πάντα λάμπεις στην καρδιά μου! Καλή αντάμωση ήρωα μου! Φίλησε μου τη μαμά ε…».

Δείτε την ανάρτηση



Ος Σπύρος Καρατζαφέρης έφυγε από τη ζωή στα 88 του χρόνια και την ανακοίνωση έκανε ο αδελφός του και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, λέγοντας  στα Παραπολιτικά 90,1: «Έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι ο μικρός αδελφός που ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος».
