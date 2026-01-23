Η Λάιζα Μινέλι επέστρεψε στη μουσική μετά από 13 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης
Λάιζα Μινέλι Τραγούδι Τεχνητή Νοημοσύνη

Η 79χρονη τραγουδίστρια  συμμετέχει σε ένα dance κομμάτι που δημιουργήθηκε μέσω AI  και φέρει τον τίτλο «Kids, Wait Til You Hear This»

Ιωάννα Μαρίνου
Μετά από 13 χρόνια, η Λάιζα Μινέλι επιστρέφει στη μουσική, προσφέροντας τη φωνή της σε ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η 79χρονη τραγουδίστρια  συμμετέχει σε ένα dance κομμάτι που δημιουργήθηκε μέσω AI  και φέρει τον τίτλο «Kids, Wait Til You Hear This», τίτλο που θα έχει και η επικείμενη αυτοβιογραφία της. Η Μίνελι απέχει από τα μουσικά πράγματα από το 2013, όταν είχε ερμηνεύσει ένα τραγούδι για τη σειρά «Smash». Στο νέο κομμάτι, η Λάιζα Μίνελι προσθέτει μερικές φράσεις πάνω σε ένα δυναμικό AI dance υπόβαθρο, σε μια αναπάντεχη στροφή προς το deep house.


Η Μινέλ τόνισε την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητες του AI στη μουσική δημιουργία μέσω ανάρτησής της στο Facebook, όπου αναφέρθηκε στην ElevenLabs, την εταιρεία πίσω από το τραγούδι, χαρακτηρίζοντάς την «τεχνολογικό κολοσσό έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων που κάνει καταπληκτικά πράγματα». Παράλληλα, έσπευσε να θέσει τα όριά της: «Τι δεν θα επιτρέψω σε αυτή τη σπουδαία εταιρεία να κάνει; Να δημιουργήσει, να κλωνοποιήσει ή να αντιγράψει τη φωνή μου. Χρησιμοποιήσαμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για τις ενορχηστρώσεις, όχι για τα φωνητικά. Οι φράσεις είναι όλες δικές μου».

Δείτε την ανάρτησή της

Στη συνέχεια, η Μινέλι πρόσθεσε: «Πάντα πίστευα ότι η μουσική έχει να κάνει με τη σύνδεση και τη συναισθηματική αλήθεια. Αυτό που με ενδιέφερε εδώ ήταν η ιδέα να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου και νέα εργαλεία για να εκφράσω τον εαυτό μου, όχι να τον αντικαταστήσω. Αυτό το έργο σέβεται τη φωνή, τις επιλογές και την ιδιοκτησία του καλλιτέχνη. Μεγάλωσα βλέποντας τους γονείς μου να δημιουργούν υπέροχα όνειρα που ανήκαν σε άλλους. Η ElevenLabs δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να είναι δημιουργός και ιδιοκτήτης. Αυτό έχει σημασία».

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο «The Eleven Album», μια συλλογή ήδη διαθέσιμη στο Spotify, που συγκεντρώνει κομμάτια δημιουργημένα ή επεξεργασμένα με τη βοήθεια του AI. Στο πρότζεκτ συμμετέχουν άλλοι 12 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Μάικλ Φάινσταϊν και Αρτ Γκαρφάνκελ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

