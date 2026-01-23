Ματίνα Νικολάου: Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη
Έτυχε ο χωρισμός να συμπέσει με το τέλος της εκπομπής και με ένα χειρουργείο που έκανα στο γόνατό μου, είπε η ηθοποιός
Μια δύσκολη περίοδο της ζωή της, περιέγραψε η Ματίνα Νικολάου, αναφέροντας ότι ο χωρισμός της συνέπεσε με την περίοδο που ήταν άνεργη, ενώ παράλληλα είχε κάνει και μία επέμβαση.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «STATUS», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στο «Happy Day» μιλώντας για το τέλος της σχέσης της με τον Βασίλη Ποργυράκη μετά από επτά χρόνια, σε μια περίοδο που είχε ολοκληρωθεί μία τηλεοπτική της συνεργασία, ενώ είχε κάνει και ένα χειρουργείο στο πόδι της. Όπως ανέφερε, όλα συνέβησαν ταυτόχρονα, η ίδια ωστόσο δεν έχασε την αισιοδοξία της.
Περιγράφοντας όσα συνέβησαν στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή παράλληλα με ένα χειρουργείο που έκανε, η Ματίνα Νικολάου είπε: «Μετά από 6-7 χρόνια σχέσης, το αντίο δεν είναι εύκολο σε καμία σχέση. Περνάει σκαμπανεβάσματα. Δεν είμαι από αυτούς που λένε, “χώρισα, θα βγω και θα περάσω καλά”, με τίποτα. Έτυχε ο χωρισμός να συμπέσει με το τέλος της εκπομπής και με ένα χειρουργείο που έκανα στο γόνατό μου. Έκατσαν όλα μαζί. Ήμουν καθηλωμένη στο σπίτι με τον νάρθηκα, και να ήθελα να βγω δεν μπορούσα. Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη. Λες, “αποκλείεται ρε παιδί μου”. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει κάτι καλό. Το πίστευα κάθε μέρα που ξυπνούσα. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν και δύσκολες στιγμές».
Δείτε το βίντεο
