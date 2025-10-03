Ματίνα Νικολάου: Συνειδητοποίησα ότι μου έκανα κακό, δεν είχα προτεραιότητα τον εαυτό μου
Τόσα χρόνια είχα αγωνία για το παιδί μου, πώς θα είμαι στη σχέση μου και πώς θα φέρω βόλτα όλα αυτά, πρόσθεσε η ηθοποιός
Μια αναφορά στο παρελθόν της έκανε η Ματίνα Νικολάου εξηγώντας πως για πολλά χρόνια έβαζε σε προτεραιότητα όλους τους άλλους, εκτός από τον εαυτό της.
Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως λόγω επαγγελματικών και άλλων υποχρεώσεων, κατέληξε να παραμελήσει την προσωπική της ισορροπία. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» αναφέροντας μεταξύ άλλων πως μετά από κάποιες συνειδητοποιήσεις, έχει αποφασίσει να θέσει τον εαυτό της σε προτεραιότητα.
«Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι τόσα χρόνια με τις πολλές ώρες εργασίας, την αγωνία μου για το παιδί, την αγωνία μου για το πώς θα είμαι στη σχέση μου, την αγωνία μου για το πώς θα φέρω βόλτα όλα αυτά, δεν συνειδητοποιούσα για τον εαυτό μου κάποια πράγματα. Οπότε τώρα, που είχα αυτή την ευκαιρία, μετά το τέλος όλων αυτών, να σκεφτώ κάποια πράγματα και να φέρω τον εαυτό μου μπροστά, κατάλαβα ότι έκανα κακό στον εαυτό μου. Δεν είχα προτεραιότητα τον εαυτό μου. Ήταν όλα τα άλλα προτεραιότητα εκτός από τον εαυτό μου. Φρόντιζα όλα τα άλλα εκτός από μένα», δήλωσε αρχικά η Ματίνα Νικολάου.
Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, η Ματίνα Νικολάου δεν έκρυψε ότι είναι έτοιμη να δώσει ξανά τον καλύτερο της εαυτό: «Υπομένω πάρα πολλά πράγματα γιατί έτσι είμαι από τη φύση μου. Μερικές φορές κάνω περισσότερη υπομονή. Και οι συνεργασίες και οι σχέσεις είναι πάρε-δώσε. Περιμένω πολλά πράγματα και από τη δουλειά και από τη σχέση. Δεν έχω άλλη επιλογή. Οφείλω στον εαυτό μου και αξίζω κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι θα μπω με το 100% σε μια νέα σχέση. Δεν θα τσιγκουνευτώ, ούτε θα κάνω οικονομία. Δεν έχει νόημα. Θέλω να είμαι ανοιχτή και όποιος αντέχει», είπε.
