Ματίνα Νικολάου για τον χωρισμό της από τον Βασίλη Πορφυράκη: Ήταν ένας μεγάλος κύκλος που έκλεισε, δυσκολεύτηκα



Αναφερόμενη στη δυσκολία του χωρισμού με τον πατέρα του παιδιού της, η ηθοποιός παραδέχτηκε : « Για εμένα ο μπαμπάς του γιου μου, του Παναγιώτη, ήταν όλη μου η ζωή. Έπαθα πανικό, λέγοντας "πού είναι το στήριγμά μου; Έφυγε το στήριγμά μου και τι θα γίνει;". Η χειρότερη σκέψη που πέρασε από το μυαλό μου τότε ήταν ότι το παιδί μου δεν χρειάζεται ούτε εμένα. Το λέω και ντρέπομαι ».

Τον χωρισμό της από τον Βασίλη Πορφυράκη σχολίασε η Ματίνα Νικολάου αναφέροντας πως η σχέση τους έκανε τον κύκλο της και έκλεισε, η εξέλιξη αυτή όμως δυσκόλεψε την ηθοποιό, όπως είπε η ίδια.Η Ματίνα Νικολάου μίλησε στο vidcast «Legit» και απόσπασμα της συνέντευξής της προβλήθηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Η ηθοποιός στάθηκε, μεταξύ άλλων, στο τέλος της σχέσης της από τον τραγουδιστή, αλλά και στον χωρισμό από τον πατέρα του παιδιού της.Όσο για τη στιγμή που ανακοίνωσε στον γιο της, ότι ολοκληρώθηκε η σχέση της με τον Βασίλη Πορφυράκη, η Ματίνα Νικολάου δήλωσε: «Είχα πάλι έναν χωρισμό, από μία σχέση πολύχρονη και όμορφη, την οποία και ο γιος μου είχε γνωρίσει και είχε δεθεί, οπότε έπρεπε να μοιραστώ μαζί του το τέλος αυτής της σχέσης πριν ακόμα τελειώσει. Ήταν ένας μεγάλος κύκλος και αυτός, που έκλεισε. Δυσκολεύτηκα. Ποιος χωρισμός είναι εύκολος; Γιατί είναι η καθημερινότητα, η συνήθεια και η αγάπη που έχουμε και είχαμε... Δεν είναι εύκολο».