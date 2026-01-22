Η Κέιτ Χάντσον ποζάρει αγκαλιά με τη μητέρα της, Γκόλντι Χον, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για Όσκαρ
Η ηθοποιός είναι υποψήφια στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της στο μιούζικαλ «Song Sung Blue»
Σε μία ανάρτηση προχώρησε η Κέιτ Χάντσον μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ. Η ηθοποιός φιγουράρει για πρώτη φορά ως υποψήφια στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου, χάρη στην ερμηνεία της στο μιούζικαλ «Song Sung Blue», ενώ πριν από 25 χρόνια είχε υπάρξει υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου.
Η σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τη μητέρα της και επίσης ηθοποιό, Γκόλντι Χον, αλλά και ένα βίντεο από την αντίδρασή της, αφού ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες. «Τι όμορφο πρωινό», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Στην ταινία «Song Sung Blue» πρωταγωνιστούν η Κέιτ Χάντσον και ο Χιου Τζάκμαν, υποδυόμενοι ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύει να εδραιώσει τη φήμη του. Το φιλμ ακολουθεί τον Μάικ και την Κλερ Σαρντίνα, που έχουν χάσει τη δημοφιλία τους και προσπαθούν να την ανακτήσουν ως «Lightning & Thunder», ντουέτο που τραγουδά τις επιτυχίες του Νιλ Ντάιαμοντ.
Ο Ντάιαμοντ ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας ποπ τραγούδια για άλλους μουσικούς και στη συνέχεια ξεκίνησε σόλο καριέρα στη δισκογραφία που διήρκεσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Έχει πουλήσει περισσότερους από 130 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και είναι ένας από τους μουσικούς με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.
Το τρέιλερ της ταινίας
