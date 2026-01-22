Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ίθαν Χοκ μετά την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου: Το μυαλό μου κάνει τούμπες, αν σκεφτεί κανείς πόσοι το άξιζαν
Στο παρελθόν ο ηθοποιός είχε υπάρξει υποψήφιος στις κατηγορίες Β' Ανδρικού Ρόλου και Διασκευασμένου Σεναρίου
Για πέμπτη φορά είναι υποψήφιος για Όσκαρ ο Ίθαν Χοκ, με τον ηθοποιό να δηλώνει πως ακόμα δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει, αφού ήταν πολλοί εκείνοι που άξιζαν μία υποψηφιότητα στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου. Συνυποψήφιοί του είναι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και ο Βάγκνερ Μούρα.
Ο Ίθαν Χοκ έχει υπάρξει υποψήφιος στο παρελθόν, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σεναριογράφος. Μέχρι να έρθει η πρώτη του υποψηφιότητα στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου, είχε προταθεί δύο φορές για Β’ Ανδρικό Ρόλο (Training Day, Boyhood) και δύο φορές για Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο (Before Sunset, Before Midnight).
Ο ηθοποιός προχώρησε σε δηλώσεις στο Variety και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον αν έχει διαφορά να πρότεινεται για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου. «Όταν αφιερώνεις τη ζωή σου στην υποκριτική, μια υποψηφιότητα για πρωταγωνιστική ερμηνεία σημαίνει πάρα πολλά», απάντησε εκείνος.
«Στα 55 μου, έχω ζήσει πάρα πολλά τέτοια πρωινά απογοήτευσης στη διάρκεια της ζωής μου, οπότε μου είναι δύσκολο να μη σκέφτομαι όλους εκείνους που έκαναν εξαιρετική δουλειά — ακόμη και μόνο στη δική μου κατηγορία. Ήταν πάρα πολλοί: ο Τζέσι Πλέμονς είναι απολύτως λαμπρός στο ''Bugonia''. Ο Λι Μπιουνγκ-χουν ήταν συγκλονιστικός στο «No Other Choice». Ο Ντουέιν Τζόνσον ήταν φανταστικός στο ''The Smashing Machine''. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ στο «Jay Kelly». Ο Όσκαρ Άιζακ στο ''Frankenstein''. Το μυαλό μου κάνει τούμπες, αν σκεφτεί κανείς πόσοι το άξιζαν», πρόσθεσε.
Αύτη είναι η τέταρτη υποψηφιότητα που αποσπά ο Ίθαν Χοκ, συμμετέχοντας σε ταινία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Σε ερώτηση για το τι είναι αυτό που κάνει τη σχέση τους να λειτουργεί, ο 55χρονος ηθοποιός σχολίασε: «Είναι σαν να ρωτάς κάποιον: ''Πώς κάνεις ποδήλατο;''. Αν το σκεφτείς υπερβολικά, πέφτεις. Για εμάς τους δύο ήταν απλώς εύκολο και δημιουργικό. Ξεκινήσαμε να μιλάμε πριν από 30 χρόνια και συνεχίζουμε ακόμη να μιλάμε — και πού και πού, από αυτές τις συζητήσεις, ξεπηδά μια ταινία».
