Ο Τιμοτέ Σαλαμέ γίνεται ο νεότερος ηθοποιός με τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου μετά τον Μάρλον Μπράντο
Ο 30χρονος ηθοποιός είναι υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ εντάσσεται στην «ελίτ» του Χόλιγουντ μετά την τρίτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.
Ο ηθοποιός, που έκλεισε τα 30 του χρόνια τον Δεκέμβριο, προτάθηκε για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme. Με αυτή την υποψηφιότητα, ο Σαλαμέ γίνεται ο νεότερος ηθοποιός μετά τον Μάρλον Μπράντο που έχει λάβει τρεις υποψηφιότητες για Α’ Ανδρικό Ρόλο στα Βραβεία της Ακαδημίας.
Ο Μπράντο, που πέθανε σε ηλικία 80 ετών το 2004, είχε προταθεί μέχρι το 1954 —όταν ήταν 30 ετών— για τις συμμετοχές του στις ταινίες A Streetcar Named Desire, Viva Zapata! και Julius Caesar. Ο θρυλικός ηθοποιός είχε κερδίσει το πρώτο του Όσκαρ το 1955 για το On the Waterfront και στη συνέχεια έλαβε ακόμη τέσσερις υποψηφιότητες στην καριέρα του, μεταξύ των οποίων και μία δεύτερη νίκη Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Νονό το 1973.
Ο Σαλαμέ ξεχωρίζει επίσης ως ο μοναδικός υποψήφιος ηθοποιός φέτος που είχε προταθεί και την προηγούμενη χρονιά. Το 2025 είχε λάβει υποψηφιότητα για την ενσάρκωση του Μπομπ Ντίλαν στο βιογραφικό φιλμ A Complete Unknown. Το βραβείο είχε τελικά κερδίσει ο Άντριεν Μπρόντι για την ερμηνεία του στο The Brutalist.
Την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου ο Σαλαμέ την έλαβε το 2018 για την ταινία Call Me by Your Name. Εκείνη τη χρονιά, το Όσκαρ είχε απονεμηθεί στον Γκάρι Όλντμαν για την ερμηνεία του ως Ουίνστον Τσόρτσιλ στο Darkest Hour.
Φέτος, ο Σαλαμέ είναι υποψήφιος στην ίδια κατηγορία με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο (One Battle After Another), Ίθαν Χοκ (Blue Moon), Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Sinners) και Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent). Παράλληλα, έχει και δεύτερη υποψηφιότητα, αυτή τη φορά ως παραγωγός του Marty Supreme, στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, μαζί με τους Τζος Σάφντι, Ρόναλντ Μπρόνσταϊν, Έλι Μπους και Άντονι Κατάγκας.
Το Marty Supreme συγκέντρωσε συνολικά εννέα υποψηφιότητες στις 22 Ιανουαρίου. Πρωταθλητής των φετινών υποψηφιοτήτων είναι το Sinners, με 16 συνολικά, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ για μία ταινία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των Titanic (1997), La La Land (2016) και All About Eve (1950), που είχαν από 14.
Timothée Chalamet Becomes Youngest Star with 3 Best Actor Oscar Nominations Since Marlon Brando https://t.co/B3YEg26ZZn— People (@people) January 22, 2026
