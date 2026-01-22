Όσκαρ 2026: Οι Αμαρτωλοί βρικόλακες έσπασαν το ρεκόρ του Τιτανικού, μήνυμα κατά του ρατσισμού οι 16 υποψηφιότητες

Η πλοκή της ταινίας εξελίσσεται στην Αμερική της δεκαετίας του ‘30 όταν δύο πανομοιότυπα δίδυμα αδέλφια, οι Σμόουκ και Στακ Μουρ -και τους δύο υποδύεται ο-επιστρέφουν στη γενέτειρά τους στο Μισισιπί, από το Σικάγο όπου για χρόνια δούλευαν στους κόλπους της Μαφίας. Με τα «λερωμένα» χρήματα που έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν αγοράζουν έναν μύλο τον οποίο σχεδιάζουν να μετατρέψουν σε μπλουζ κλαμπ που θα απευθύνεται στην τοπική κοινωνία των μαύρων. Το εγχείρημα αυτό ωστόσο θα αποδειχθεί εξαιρετικά σύνθετο και επικίνδυνο και οι λόγοι δεν θα είναι μόνον οικονομικοί.Η ιστορία των μαύρων της Αμερικής και η μουσική τους, τα μπλουζ, μπλέκεται με παράδοξους τρόπους, με τον φυλετικό ρατσισμό, τη θρησκεία, τον αποκρυφισμό και τους βρικόλακες την επίθεση των οποίων οι ήρωες της ταινίας καλούνται να αντιμετωπίσουν σε μια μάχη άνευ προηγουμένου. Το φινάλε προδιαγράφεται απρόβλεπτο αλλά και συγκινητικό σε μια ταινία που έχει δυνατές ερμηνείες -εκτός από τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν παίζουν επίσης οι Χέιλι Στάινφελντ, Μάιλς Κέιτον, Τζακ Ο’Κόνελ, Γούνμι Μοσάκου, Τζέιμι Λόσον, Όμαρ Μπένσον Μίλερ, Ντέλροϊ Λίντο, Χελένα Χου, Γιάο και Ντέιβιντ Μαλντονάντο- σασπένς, εκπλήξεις, αλλά και δυνατά μηνύματα υπέρ της διαφορετικότητας, της αληθινής αγάπης και της ελευθερίας.