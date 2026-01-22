Survivor: 17 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν να λένε πολλοί για το ήθος μου, είπε ο Μιχάλης Σηφάκης
Έχω βραβευτεί για το ήθος και τη συμπεριφορά μου, πρόσθεσε ο παίκτης
Ένα υβριστικό σχόλιο που έκανε ο Μιχάλης Σηφάκης στο Survivor, στάθηκε αφορμή να μιλήσει για το ήθος και για τον χαρακτήρα του.
Μετά το τέλος του αγώνα την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ο παίκτης από την ομάδα των Επαρχιωτών παραδέχτηκε ότι ένα έκανε ένα υβριστικό σχόλιο, παρακινούμενος από την ανάγκη του να υπερασπιστεί έναν συμπαίχτη του. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι έχει βραβευτεί για ο ήθος του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο τον έκανε να ξεχωρίσει τα 17 χρόνια που ασχολήθηκε με το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Πιο αναλυτικά, ο Μιχάλης Σηφάκης εξήγησε αναφερόμενος στην αναμέτρηση του Τσουκαλά με τον Μυλωνά: «Πολλές φορές στα συμβούλια μονοπωλώ το ενδιαφέρον, θέλω να πω στην ομάδα που δεν με ξέρει, ότι 17 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το ήθος μου έχουν να λένε πολλοί και επίσης έχω βραβευτεί ΄γι' αυτόν τον λόγο, για το ήθος μου και τη συμπεριφορά μου. Αν τα παιδιά θίχτηκαν για μία λέξη που είπα, ναι την είπα μέχρι που κάποιος γέλασε για συμπαίχτη μου την ώρα του αγωνίσματος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν όλα τέλεια. Είπα στον συμπαίχτη μου "ότι εσύ μπιπ". Με ενοχλούσε που κάποιος τον κοιτούσε και γελούσε. Δεν ανέχομαι από κανέναν να γελάει έτσι από την ομάδα μου».
