Survivor: Ντρέπομαι εκ μέρους του, εκφράζεται με χυδαιότητες και είναι αθυρόστομος είπε η Βασιλική Μουντή για τον Μιχάλη Σηφάκη
Με έκανε να νιώσω άσχημα, ανέφερε η παίκτρια από την ομάδα των Αθηναίων
Κατά του Μιχάλη Σηφάκη στράφηκε η Βασιλική Μουντή στο «Survivor», τονίζοντας ότι ντρέπεται εκ μέρους του, καθώς όπως σχολίασε βωμολοχεί στο παιχνίδι.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, η παίκτρια από την ομάδα των Αθηναίων εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη συμπεριφορά του αντιπάλου της, από την ομάδα των Επαρχιωτών.
Μετά το αγώνισμα, η Βασιλική Μουντή δήλωσε ότι καθ’ όλη τη διάρκειά του ένιωθε αμήχανα και άβολα εξαιτίας της στάσης του Μιχάλη Σηφάκη, αναφερόμενη σε «χυδαίες εκφράσεις» του.
Πιο συγκεκριμένα, η παίκτρια δήλωσε: «Σήμερα πραγματικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ένιωθα αμήχανα και άβολα που είχα απέναντί μου τον Μιχάλη Σηφάκη να εκφράζεται με αυτό τον τρόπο, με χυδαιότητες. Εκατό τοις εκατό αθυρόστομος. Πραγματικά με έκανε να νιώσω άσχημα που βρίσκομαι εκεί μπροστά και τον ακούω».
Στη συνέχεια, η Βασιλική Μουντή πρόσθεσε: «Ντρέπομαι εκ μέρους του, ντρέπομαι εκ μέρους της ομάδας του. Χθες στο συμβούλιο ο Μυλωνάς είπε η ομάδα μας να μαζέψει λίγο τον Gio για τον τρόπο που εκφράζεται, αλλά σήμερα δεν είδα κανέναν να θέλει να μαζέψει τον Μιχάλη που εκφράζεται με αυτό τον τρόπο. Στις κοπέλες; Τι να σχολιάσω. Ειλικρινά μακάρι να μην ακούνε οι γονείς τους».
