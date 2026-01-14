Μιχάλης Σηφάκης για Αθηναίους στο Survivor: Δεν είναι «παντελονάτο» να βάζεις τις γυναίκες να σφαχτούνε
Μιχάλης Σηφάκης για Αθηναίους στο Survivor: Δεν είναι «παντελονάτο» να βάζεις τις γυναίκες να σφαχτούνε
Οι Επαρχιώτες σχολίασαν την απόφαση της αντίπαλης ομάδας να ψηφίσει ως τρίτη υποψήφια για αποχώρηση την Κέλλυ
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο συμβούλιο, η οποία ανέδειξε την Κέλλυ ως τρίτη υποψήφια για αποχώρηση από την ομάδα των Αθηναίων, σχολίασαν οι Επαρχιώτες. Στο νέο επεισόδιο του Survivor, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας χαρακτήρισαν άδικη την απόφαση των Αθηναίων. Ο Μιχάλης Σηφάκης συγκεκριμένα τόνισε πως δεν φέρθηκαν «αντρίκια».
«Πολύ άδικο. Πάντα βλέπουμε πρώτα να φεύγουν κοπέλες, αλλά μπορούμε να πούμε ότι και οι άντρες δεν είναι και τόσο δυνατοί για να πούμε ότι οι γυναίκες είναι αδύναμες. Δηλαδή η μάχη των φύλων στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει», είπε αρχικά ο Χρήστος Μυλωνάς.
Παίρνοντας τον λόγο στη συνέχεια ο Μιχάλης Σηφάκης υποστήριξε πως η στάση των αντρών της άλλης ομάδας δεν ήταν «παντελονάτη». «Οι άντρες βγάλανε την ουρά τους απέξω. Δεν είναι τιμητικό. Δεν είναι αντρίκιο, παντελονάτο να βάζεις γυναίκες να σφαχτούνε», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
«Πολύ άδικο. Πάντα βλέπουμε πρώτα να φεύγουν κοπέλες, αλλά μπορούμε να πούμε ότι και οι άντρες δεν είναι και τόσο δυνατοί για να πούμε ότι οι γυναίκες είναι αδύναμες. Δηλαδή η μάχη των φύλων στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει», είπε αρχικά ο Χρήστος Μυλωνάς.
Παίρνοντας τον λόγο στη συνέχεια ο Μιχάλης Σηφάκης υποστήριξε πως η στάση των αντρών της άλλης ομάδας δεν ήταν «παντελονάτη». «Οι άντρες βγάλανε την ουρά τους απέξω. Δεν είναι τιμητικό. Δεν είναι αντρίκιο, παντελονάτο να βάζεις γυναίκες να σφαχτούνε», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα