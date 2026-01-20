Δέσποινα Βανδή: Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία ούτε το ρούχο, ντύνομαι όπως γουστάρω και δεν θα απολογηθώ
Η τραγουδίστρια απάντησε για τον τρόπο που επιλέγει να εμφανίζεται στις πίστες και στην καθημερινότητά της
Για τον τρόπο που επιλέγει να ντύνεται μίλησε η Δέσποινα Βανδή, επισημαίνοντας πως κυρία δεν την κάνει ούτε το ρούχο αλλά ούτε και η ηλικία, γι' αυτό και φοράει ό,τι θέλει, χωρίς να νιώθει ότι πρέπει να απολογηθεί σε κάποιον.
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α τετ», η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, και σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε στο Youtube, απαντά επίσης για τη μητρότητα και την καριέρα της, για τη συναυλία στην Τουρκία που ακυρώθηκε λόγω της αφίσας του Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά και για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη.
Όσον αφορά στον τρόπο που ντύνεται στις πίστες αλλά και στην καθημερινότητά της, η Δέσποινα Βανδή είπε: «Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν».
Δείτε το βίντεο
Για τη στιγμή που έγινε μητέρα, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Για μένα το γεγονός ότι έγινα μάνα, άλλαξε όλες τις προτεραιότητες της ζωής μου. Δεν είχα ως προτεραιότητα την καριέρα μου».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε στη συναυλία που είχε προγραμματίσει το καλοκαίρι του 2024 στη Σμύρνη της Τουρκίας, την οποία ακύρωσε διότι στον χώρο της εκδήλωσης είχαν αναρτήσει αφίσα του Κεμάλ Ατατούρκ: «Ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο για αυτούς που τους είπα ότι δεν θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Είχα πολλές απειλές, φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια», εξήγησε.
Για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, όταν ρωτήθηκε τι είδε σε εκείνον, απάντησε: «Τι είδα στον Βασίλη; Δεν είδα, ένιωσα. Ένιωσα χαρά και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτή τη χαρά, οπότε είπα να μου τη δώσω».
