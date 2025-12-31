Δέσποινα Βανδή: Το φιλί με τον Βασίλη Μπισμπίκη και ο χορός του ηθοποιού, δείτε βίντεο
Δέσποινα Βανδή: Το φιλί με τον Βασίλη Μπισμπίκη και ο χορός του ηθοποιού, δείτε βίντεο

Το ζευγάρι διασκέδασε στη Θεσσαλονίκη

Δέσποινα Βανδή: Το φιλί με τον Βασίλη Μπισμπίκη και ο χορός του ηθοποιού, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Μία βραδινή έξοδο στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, με το ζευγάρι να ένα ανταλλάσσει ένα φιλί ανάμεσα στον κόσμο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός εμφανίζονται να διασκεδάζουν σε μαγαζί της πόλης, ενώ στην παρέα τους βρισκόταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ακουστήκαν κομμάτια που έχει ερμηνεύσει η Δέσποινα Βανδή, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να χορεύει το «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ενώ στη συνέχεια έσκυψε στο μέρος της συντρόφου του, δίνοντάς της ένα φιλί.

Δείτε το βίντεο


Σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Κρήτη ΤV» μίλησε για την Κρήτη, ενώ μοιράστηκε και την επιθυμία του να αποκτήσει ένα σπίτι στο νησί, το οποίο θα επισκέπτεται με τη σύντροφό του. Πιο αναλυτικά, ανέφερε:  «Την Κρήτη την αγαπάω πολύ, είμαι ερωτευμένος με την Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι το καταφύγιό μου, η ψυχή μου ανήκει εδώ. Νιώθω σαν να έχω γεννηθεί εδώ. Οπότε, για εμένα είναι μεγάλη ευτυχία κάθε φορά που επιστρέφω σε αυτόν τον τοπίο. Ήθελα να έχω μια φωλιά εδώ, που να έρχομαι μαζί με τη Δέσποινα και να αράζουμε χειμώνα καλοκαίρι».
Ιωάννα Μαρίνου
